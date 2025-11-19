ETV Bharat / state

RJD के पूर्व विधायक रंजीत यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर, पिता पहले से सेंट्रल जेल में कैद

"मेरे मुवक्किल रंजीत यादव उर्फ अजय यादव ने आज कोर्ट में आत्म समर्पण किया है. कानून की प्रक्रिया के तहत सरेंडर किया. फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है." -शकील अहमद, अधिवक्ता, गया कोर्ट.

प्रशासनिक दबाव के कारण सरेंडर: जानकारी के अनुसार उन्होंने प्रशासनिक दबाव के कारण कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. पुलिस बीते 10 नवंबर से पूर्व विधायक की तलाश कर रही थी. इसके बाद कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करते हुए सिविल कोर्ट से सेंट्रल जेल भेज दिया है. पूर्व विधायक के कोर्ट में सरेंडर करने की चर्चा तेज हो गयी है.

गया: बिहार चुनाव 2025 के दौरान हम पार्टी के प्रत्याशी के साथ मारपीट के आरोप मामले में बड़ी खबर है. गया के अतरी विधानसभा से राजद के पूर्व विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. रंजीय यादव पर हम पार्टी के समर्थकों के साथ मारपीट का आरोप है.

क्या है मामला: दरअसल, बिहार चुनाव 2025 के प्रचार-प्रसार के दौरान मारपीट की घटना सामने आयी थी. रंजीत यादव पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने हम पार्टी के प्रत्याशी रोमित कुमार के समर्थकों पर हमला किया. बताया जाता है कि इस घटना में दो कार्यकर्ता श्रवण मांजी और धीरज शर्मा जख्मी हुए थे. दोनों का इलाज गया में कराया गया था.

पूर्व MLA पर केस दर्ज: घटना के बाद श्रवण मांझी ने नीमचक बथानी थाना में इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें रंजीत यादव को आरोपी बनाया था. चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट बांटने निकले हम प्रत्याशी रोमित कुमार के समर्थको पर रंजीत यादव ने हमला किया था. जीतन राम मांझी ने भी इस घटना को लेकर बयान दिया था. कहा कि यह बेहद शर्मनाक घटना है. चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस तरह की घटना लोकतंत्र के लिए कलंक है.

RJD के पूर्व विधायक रंजीय यादव (Ranjeet Yadav Social Media)

मां-पिता रह चुके हैं विधायक: इस परिवार का अतरी विधानसभा की सीट पर कई दशको से कब्जा रहा है. सबसे पहले बाहुबली राजेंद्र यादव जो कि रंजीत यादव के पिता हैं, वह कई बार विधायक बने. फिर राजेंद्र यादव की पत्नी कुंती देवी विधायक बनी. कुंती देवी के निधन के बाद पुत्र रंजीत यादव विधायक बने. इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद ने रंजीत यादव की भाभी वैजयंती देवी को मैदान में उतारा. वह चुनाव हार गई. यहां से रोमित कुमार की जीत हुई.

सेंट्रल जेल में पिता: पिता राजेंद्र यादव सजायाफ्ता हैं और भागलपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं. रंजीत की मां कुंती देवी भी अतरी से विधायक रहीं है. इस बार राजद ने रंजीत यादव के बजाए उनकी भौजाई वैजयंती देवी को मैदान में उतारा था.

ये भी पढ़ें: 'गयाजी में हम समर्थकों पर हमला' अतरी प्रत्याशी का आरोप- 'जाति पूछकर मारा'