ETV Bharat / state

कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के लाल का कमाल, सेना के सूबेदार सोमन राणा ने पैरा शॉट पुट में देश के लिए जीता गोल्ड मेडल

गयाजी के सूबेदार सोमन राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया

कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के लाल का कमाल
कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के लाल का कमाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 1, 2026 at 9:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गयाजी. बिहार के गयाजी के रहने वाले भारतीय सेना के सूबेदार सोमन राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पैरा शॉट पुट इवेंट की F-57 कैटेगरी में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है. सोमन राणा ने बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम किया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक के इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचने के पीछे उनका बेहद कड़ा और प्रेरणादायक संघर्ष रहा है.

हादसे के बाद वापसी: दरअसल साल 2006 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों द्वारा बिछाए गए लैंडमाइंस ब्लास्ट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस हादसे में अपना दाहिना पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सेना के सहयोग से खेल में कदम रखकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की. कॉमनवेल्थ गेम के लिए वह पुणे स्थित प्रशिक्षण केंद्र में लगातार 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वह देश का नाम रोशन कर सके.

gaya subedar soman rana wins gold
जीत का जश्न मनाते सोमन राणा (ETV Bharat)

13.40 मीटर दूर फेंका: बिहार पैरा थ्रो बॉल एसोसिएशन के सचिव हामिद अली ने बताया कि सोमन राणा ने बेस्ट थ्रो में 13.40 मीटर गोला फेंका था, उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, हामिद अली ने बताया कि दरअसल सोमन राणा F- 57 कैटेगरी में खेल रहे थे, इस कैटेगरी में वो खिलाड़ी खेलते हैं जिनके शरीर के नीचे के अंग (पैर) कमजोर होते हैं या फिर पैर नहीं होते हैं.

F- 57 कैटेगरी में जीता गोल्ड: हामिद अली ने आगे बताया कि F- 57 कैटेगरी में खेलने वाले खिलाड़ियों के ऊपरी शरीर और हाथ की ताकत पूरी तरह सामान्य होती है. सोमन राणा उसी कैटिगरी में आते हैं, पिछले कई महीनों से वो कॉमन वेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम करने के लिए पुणे में स्थित सेना के प्रशिक्षण कैंप में तैयारी कर रहे थे. अब उनका संघर्ष सफलता के रूप में सामने आया है.

gaya subedar soman rana wins gold
प्रैक्टिस करते सोमन राणा (ETV Bharat)

गयाजी में मनाई जा रही खुशी: सोमन राणा की जीत की खबर सामने आने के बाद से गयाजी में खुशी का माहौल है, सोमन का संबंध गयाजी के लक्खीबाग मोहल्ले से है. पिता सोन बहादुर राणा एक किसान हैं. उनकी जीत के बाद गयाजी में खुशी का माहौल है. लख्खी बाग मोहल्ले से लेकर बिहार पैरा थ्रो बोल संगठन के सचिव हामिद अली ने बधाई देते हुए कहा कि सोमन राणा युवाओं के लिए प्रेरणा हैं.

"सोमन राणा युवाओं के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे वीर जवान की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है."- हामिद अली, सचिव, बिहार पैरा थ्रो बोल संगठन

gaya subedar soman rana wins gold
सोमन राणा (ETV Bharat)

पैर गंवाने के बाद खेल में आगे बढ़े: दरअसल आतंकियों के हमले में घायल होने के बाद जब स्वस्थ हो कर सोमन राणा कैंप लौटे, तो फौज के पैरा खिलाड़ियों ने उन्हें पैरा प्लेयर्स बनने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद सोमन ने अपने बटालियन के अधिकारियों और हेड क्वार्टर के सहयोग से पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड से संपर्क करके वहां प्रशिक्षण की तैयारी में लग गए.

क्या है पैरालंपिक नोड? बता दें कि आर्मी पैरालंपिक नोड भारतीय सेना का एक विशेष पुनर्वास और प्रशिक्षण केंद्र है जो युद्ध या प्रशिक्षण के दौरान घायल हुए और दिव्यांग हुए सैनिकों को खेलों के माध्यम से नई जिंदगी और उद्देश्य प्रदान करता है, सोमन ने पुणे से प्रशिक्षण लेकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं.पुणे में प्रशिक्षण के बाद से वो पैरा खेल में आए.

नेशनल गेम्स में भी जीता गोल्ड मेडल: सोमन राणा इस से पहले नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, उन्हें पहली बड़ी उपलब्धि 2023 में चीन में आयोजित एशिया पैरालंपिक गेम में हासिल हुई थी, तब उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था. इसके बाद 2025 में खेलो इंडिया गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. वहीं इससे पहले 2024 पेरिस पैरालंपिक में वह पांचवें स्थान पर रहे थे.

इसे भी पढ़ें-

CWG 2026: 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर का ब्रॉन्ज पर कब्जा

CWG 2026: 8वें दिन भारत ने जीते दो मेडल, लवप्रीत का सिल्वर और सीमा का ब्रॉन्ज पर कब्जा

TAGGED:

GAYA SUBEDAR SOMAN RANA WINS GOLD
सोमन राणा गोल्ड मेडल
गयाजी सोमन राणा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीत
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.