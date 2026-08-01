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कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के लाल का कमाल, सेना के सूबेदार सोमन राणा ने पैरा शॉट पुट में देश के लिए जीता गोल्ड मेडल

कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के लाल का कमाल ( ETV Bharat )