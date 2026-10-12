विमान में इंडिगो क्रू मेंबर से भिड़ी महिला यात्री, पायलट ने रनवे से वापस लौटाई फ्लाइट
गयाजी एयरपोर्ट पर महिला यात्री और इंडिगो क्रू मेंबर से विवाद के बाद पायलट ने विमान को पार्किंग में लौटाया. रिपोर्ट-सरताज आलम
Published : October 12, 2026 at 1:52 PM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री और विमान क्रू मेंबर के बीच मोबाइल फोन को लेकर हुई नोक-झोंक ने हंगामा खड़ा कर दिया. इस विवाद के कारण गया से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भर सकी. फ्लाइट को पहले कोलकाता जाना था और फिर वहां से वो दुबई के लिए रवाना होने वाली थी.
बोर्डिंग के बाद याद आया छूटा मोबाइल
महिला यात्री बोर्डिंग का काम पूरा कर विमान में सवार हो चुकी थी. तभी उन्हें अहसास हुआ कि उनका मोबाइल फोन एयरपोर्ट टर्मिनल में कहीं छूट गया है. उन्होंने फ्लाइट रुकवाने और मोबाइल तलाश कर मंगवाने की जिद की, जिससे क्रू मेंबर से कहा-सुनी शुरू हो गई.
रनवे से वापस पार्किंग में लाया गया विमान
विवाद बढ़ने के समय पायलट विमान स्टार्ट कर रनवे की ओर बढ़ने की तैयारी में थे. हंगामा इतना तेज हो गया कि उड़ान भरने जा रहे विमान को वापस पार्किंग एरिया में लाना पड़ा. इस दौरान क्रू मेंबर और महिला यात्री के बीच जमकर विवाद हुआ.
सीआईएसएफ और सुरक्षा बल सक्रिय
पार्किंग में विमान लौटते ही सुरक्षा बल सतर्क हो गए. सीआईएसएफ के अतिरिक्त जवान मौके पर पहुंचे. महिला यात्री को विमान से नीचे उतारा गया और पहले सीआईएसएफ के हवाले किया गया. बाद में कागजी कार्रवाई के बाद मगध मेडिकल थाने की पुलिस को सौंप दिया गया.
एयरलाइंस ने महिला खिलाफ दर्ज कराया मामला
महिला की पहचान आशा राजेंद्र कृष्णमूर्ति के रूप में हुई. इंडिगो एयरलाइंस ने उनके खिलाफ क्रू मेंबर के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है. कंपनी के स्टेशन मैनेजर विश्व रंजन राणा ने लिखित शिकायत दी है.
एयरपोर्ट डायरेक्टर का बयान
गया एयरपोर्ट डायरेक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि मामला विमान के अंदर का है इसलिए विवाद का पूरा विवरण अभी स्पष्ट नहीं है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि बात कितनी गंभीर थी. महिला को नियमों के अनुसार पुलिस के हवाले कर दिया गया और विवाद जल्दी शांत भी कर लिया गया.
"नियमों के अनुसार महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया, ये बात सही है कि महिला यात्री और क्रू मेंबर के बीच हुई नोक झोंक के कारण विमान 30 मिनट के देरी से कोलकाता के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तुरंत मामले को शांत भी कर लिया गया था. महिला के विरुद्ध विमान कंपनी ने केस दर्ज कराया है, महिला गया से कोलकाता जा रही थी." -अवधेश कुमार, गया एयरपोर्ट डायरेक्टर
कनेक्टिंग फ्लाइट और पायलट की कार्रवाई
यह फ्लाइट दिल्ली से गया पहुंचने के बाद कनेक्टिंग के रूप में कोलकाता जा रही थी. सभी यात्री सवार हो चुके थे और दरवाजा बंद हो चुका था. विवाद बढ़ने पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और विमान वापस पार्किंग में ले गए. जिसके बाद सीट नंबर 17सी पर बैठी महिला को काफी प्रयास के बाद उतारा गया.
पुलिस जांच में जुटी
जिला पुलिस मामले की जांच कर रही है. थानाध्यक्ष सुदय कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. मोबाइल फोन छूटने से शुरू हुआ विवाद, हंगामे और पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया.
"एयरलाइंस ने महिला पर क्रू मेंबर के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है और पुलिस को सौंप दिया है. मामले में आगे की जांच की जा रही है."-सुदय कुमार, थानाध्यक्ष
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