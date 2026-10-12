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विमान में इंडिगो क्रू मेंबर से भिड़ी महिला यात्री, पायलट ने रनवे से वापस लौटाई फ्लाइट

गया इंडिगो फ्लाइट ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गयाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला यात्री और विमान क्रू मेंबर के बीच मोबाइल फोन को लेकर हुई नोक-झोंक ने हंगामा खड़ा कर दिया. इस विवाद के कारण गया से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से उड़ान भर सकी. फ्लाइट को पहले कोलकाता जाना था और फिर वहां से वो दुबई के लिए रवाना होने वाली थी.

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