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'मेरा एक बेटा शहीद हो गया..दूसरे को भी भर्ती कर दो..' अग्निवीर बेटे का पार्थिव शरीर देख फफक पड़ा पिता

अग्निवीर बेटे को अंतिम विदाई देते पिता ( ETV Bharat )

सुभाष का पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट से सेना के वाहन से पैतृक गांव जमवारा खुर्द को लाया गया पुष्प अर्पित कर ग्रामीण, सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी और फिर सैन्य सम्मान के बीच अंतिम विदाई अग्निवीर सुभाष कुमार चौधरी को दी गई.

तिरंगे में लिपटे बेटे का पार्थिव शरीर सामने था और पिता की आंखें उसे बार-बार निहार रही थी. वही, गांव के लोगों की भी आंखें नम हुई थी. अग्निवीर सुभाष को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी. भारत माता की जय और वीर जवान सुभाष अमर रहे के नारे के बीच सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार झांसी से जैसलमेर जा रहे सेना के काफिले में ड्यूटी के दौरान पाइप से डीजल खींचने के क्रम में डीजल अग्निवीर सुभाष कुमार के मुंह के रास्ते पेट में चला गया था. इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई. आजमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर इलाज चला. किंतु आखिरकार देश सेवा के संकल्प लेकर भारतीय सेना में भर्ती हुए 22 वर्षीय अग्निवीर सुभाष कुमार जिंदगी की जंग हार गए.

सैन्य सम्मान के साथ दी गई विदाई (ETV Bharat)

'अचानक तबीयत बिगड़ी फिर मौत की खबर आई'

पिता गया चौधरी ने बताया, कि मेरे बेटे की ड्यूटी के दौरान तबीयत अचानक खराब हुई थी. कई दिनों तक इलाज चला. किंतु आखिरकार जिंदगी की जंग वह हार गया. बेटे की मौत के बाद हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है. घटना से पहले बेटे से बात हुई थी. सुभाष ने कहा था, पापा सब ठीक है. आप लोग ठीक से रहिएगा. अपनी मां से भी बात की थी. किंतु इसके बीच अचानक उसकी तबीयत खराब होने की खबर आई और फिर उसके निधन की मनहूस खबर आई.

सैन्य सम्मान के साथ दी गई विदाई (ETV Bharat)

"मेरा एक बेटा चला गया. दूसरा बेटा भी बीए कर लिया है. उसको भी आर्मी में भर्ती कर लो. मेरा बुढापे का सहारा कौन बनेगा. अग्निवीर बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई. उसका इलाज अजमेर में चल रहा था. उसने कहा था कि पापा सब ठीक है आप लोग ठीक से रहिए. उसने अपनी मां से भी बात की थी लेकिन इसके बीच उसकी अचानक तबीयत खराब होने की खबर आई फिर और उसके निधन की खबर मिली."- गया चौधरी, शहीद अग्निवीर जावन के पिता

पैतृक गांव लाया गया पार्थिव शरीर (ETV Bharat)

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