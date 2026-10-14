'मेरा एक बेटा शहीद हो गया..दूसरे को भी भर्ती कर दो..' अग्निवीर बेटे का पार्थिव शरीर देख फफक पड़ा पिता
अग्निवीर जवान की जैसलमेर में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. बेटे का शव गया पहुंचा तो पिता फफक पड़ा. रिपोर्ट-रत्नेश
Published : October 14, 2026 at 11:18 AM IST
गया : बिहार के गया जिले के रहने वाले अग्निवीर जवान की राजस्थान के जैसलमेर में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. अग्निवीर जवान सुभाष कुमार को इलाज के लिए अजमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन डेढ़ हफ्ते चले इलाज के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका. सुभाष गया जिले के बांकेबाजार प्रखंड के जमवारार खुर्द के रहने वाले थे.
पैतृक गांव लाया गया पार्थिव शरीर
तिरंगे में लिपटे बेटे का पार्थिव शरीर सामने था और पिता की आंखें उसे बार-बार निहार रही थी. वही, गांव के लोगों की भी आंखें नम हुई थी. अग्निवीर सुभाष को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी. भारत माता की जय और वीर जवान सुभाष अमर रहे के नारे के बीच सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई.
सैन्य सम्मान के साथ दी गई विदाई
सुभाष का पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट से सेना के वाहन से पैतृक गांव जमवारा खुर्द को लाया गया पुष्प अर्पित कर ग्रामीण, सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी और फिर सैन्य सम्मान के बीच अंतिम विदाई अग्निवीर सुभाष कुमार चौधरी को दी गई.
पाइप से डीजल खींचने के दौरान बिगड़ी थी तबीयत
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार झांसी से जैसलमेर जा रहे सेना के काफिले में ड्यूटी के दौरान पाइप से डीजल खींचने के क्रम में डीजल अग्निवीर सुभाष कुमार के मुंह के रास्ते पेट में चला गया था. इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई. आजमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर इलाज चला. किंतु आखिरकार देश सेवा के संकल्प लेकर भारतीय सेना में भर्ती हुए 22 वर्षीय अग्निवीर सुभाष कुमार जिंदगी की जंग हार गए.
'अचानक तबीयत बिगड़ी फिर मौत की खबर आई'
पिता गया चौधरी ने बताया, कि मेरे बेटे की ड्यूटी के दौरान तबीयत अचानक खराब हुई थी. कई दिनों तक इलाज चला. किंतु आखिरकार जिंदगी की जंग वह हार गया. बेटे की मौत के बाद हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है. घटना से पहले बेटे से बात हुई थी. सुभाष ने कहा था, पापा सब ठीक है. आप लोग ठीक से रहिएगा. अपनी मां से भी बात की थी. किंतु इसके बीच अचानक उसकी तबीयत खराब होने की खबर आई और फिर उसके निधन की मनहूस खबर आई.
"मेरा एक बेटा चला गया. दूसरा बेटा भी बीए कर लिया है. उसको भी आर्मी में भर्ती कर लो. मेरा बुढापे का सहारा कौन बनेगा. अग्निवीर बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई. उसका इलाज अजमेर में चल रहा था. उसने कहा था कि पापा सब ठीक है आप लोग ठीक से रहिए. उसने अपनी मां से भी बात की थी लेकिन इसके बीच उसकी अचानक तबीयत खराब होने की खबर आई फिर और उसके निधन की खबर मिली."- गया चौधरी, शहीद अग्निवीर जावन के पिता
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