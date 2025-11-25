ETV Bharat / state

बिहार में मां ने एक साल के मासूम संग खाया जहर, दोनों की मौत

बिहार में एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जहर खाकर जान दे दी. महिला ने यह कदम पति से लड़ाई के बाद उठाया.

GAYA WOMAN DIED WITH HER CHILD
मां ने मासूम संग खाया जहर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 9:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गया जी में पति-पत्नी के बीच घरेलू कलह में बड़ी घटना सामने आई है. पति के साथ मामूली झगड़े के बाद पत्नी ने जहर खा लिया और अपने एक साल के मासूम को भी जहर दे दिया. इस घटना में दोनों की मौत हो गई है. घटना के बाद विवाहिता के मायके वालों का आरोप है, कि पति और ससुराल वालों ने दहेज की खातिर दोनों की हत्या कर दी है. पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है और पूछताछ हो रही है.

गया में पत्नी, मासूम ने खाया जहर : घटना गया जी के कोच थाना क्षेत्र के रूपसपुर की है. मृतका के परिवारवालों ने बताया कि, दो साल पहले पंचानपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर के रहने वाले धीरेंद्र यादव की पुत्री पूनम कुमारी (25 वर्ष) की शादी कोच थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव के रामकृपाल यादव के पुत्र विमल कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी. शादी के बाद से दोनों का दांपत्य जीवन ठीक से चल रहा था.

इस वजह से उठाया ये खौफनाक कदम : ग्रामीणों की माने तो रविवार रात विमल कुमार और उसकी पत्नी पूनम कुमारी के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ. इस बात से पत्नी काफी तनाव में आ गई और उसने गुस्से में आकर जहर खा लिया. वहीं, अपने एक साल के मासूम बेटे को भी जहर खिला दिया. विवाहिता और उसके मासूम पुत्र के जहर खाने की बात फैलते ही परिजनों दोनों को लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच में पहुंचे.

इलाज के दौरान दोनों की मौत : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान मां और बेटे दोनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद कोच थाना के रूपसपुर गांव में सन्नाटा पसरा है.

हत्या या आत्महत्या?, जांच में जुटी पुलिस: घटना की जानकारी के बाद कोच पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले में छानबीन करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई.

परिवारवालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप : वहीं, मृतका के पिता धीरेंद्र यादव के द्वारा दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है और इसी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और छानबीन करते हुए अग्रतर कार्रवाई कर रही है. फिलहाल मृतका के पति विमल कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ हो रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य तथ्यों से ही मामले का सही खुलासा हो सकेगा.

''रूपसपुर गांव में एक मां उसके 1 साल के मासूम बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. यह मामला परिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. जांच करने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी.'' - सुदेह कुमार, कोच थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें : हथियार की नोंक पर पिता और फूफा को पीटा, 16 साल की बेटी को खींचकर ले गए... फिर जो हुआ, रोंगटे खड़े कर देगा!

ये भी पढ़ें : बिहार में एक शख्स को घर से खींचकर मार डाला, जंगल में फेंका शव

TAGGED:

GAYA NEWS
मां ने मासूम संग खाया जहर
GAYA POLICE
BIHAR NEWS
GAYA WOMAN DIED WITH HER CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.