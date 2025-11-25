ETV Bharat / state

बिहार में मां ने एक साल के मासूम संग खाया जहर, दोनों की मौत

गया: बिहार के गया जी में पति-पत्नी के बीच घरेलू कलह में बड़ी घटना सामने आई है. पति के साथ मामूली झगड़े के बाद पत्नी ने जहर खा लिया और अपने एक साल के मासूम को भी जहर दे दिया. इस घटना में दोनों की मौत हो गई है. घटना के बाद विवाहिता के मायके वालों का आरोप है, कि पति और ससुराल वालों ने दहेज की खातिर दोनों की हत्या कर दी है. पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है और पूछताछ हो रही है.

गया में पत्नी, मासूम ने खाया जहर : घटना गया जी के कोच थाना क्षेत्र के रूपसपुर की है. मृतका के परिवारवालों ने बताया कि, दो साल पहले पंचानपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर के रहने वाले धीरेंद्र यादव की पुत्री पूनम कुमारी (25 वर्ष) की शादी कोच थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव के रामकृपाल यादव के पुत्र विमल कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी. शादी के बाद से दोनों का दांपत्य जीवन ठीक से चल रहा था.

इस वजह से उठाया ये खौफनाक कदम : ग्रामीणों की माने तो रविवार रात विमल कुमार और उसकी पत्नी पूनम कुमारी के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ. इस बात से पत्नी काफी तनाव में आ गई और उसने गुस्से में आकर जहर खा लिया. वहीं, अपने एक साल के मासूम बेटे को भी जहर खिला दिया. विवाहिता और उसके मासूम पुत्र के जहर खाने की बात फैलते ही परिजनों दोनों को लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोच में पहुंचे.

इलाज के दौरान दोनों की मौत : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान मां और बेटे दोनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद कोच थाना के रूपसपुर गांव में सन्नाटा पसरा है.

हत्या या आत्महत्या?, जांच में जुटी पुलिस: घटना की जानकारी के बाद कोच पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले में छानबीन करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई.