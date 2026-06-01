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11 साल की उम्र में बिहार का फरहान बना AI का मास्टर, डेवलप की 3 अनोखी वेबसाइट, सरकार ने भी किया सम्मानित

"मरीज इस एआई सिस्टम से पूछ सकता है कि उसे स्वस्थ्य होने के लिए क्या करना है और कौन सी दवा खानी है. इसके उपयोग के लिए प्रोग्राम में कुछ बहुत ही सरल विकल्प दिए गए हैं, जिसे उपयोगकर्ता को एआई सेहत साथी को लिखकर या बोलकर बताना होता है. चाहे आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखकर बताएं या फिर सीधे बोलकर बताएं, दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं. जो लोग पढ़ना-लिखना नहीं जानते, वे भी बोल कर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं." - मो फरहान, वेबसाइट डेवलपर

प्राकृतिक इलाज पर फोकस: इस 'सेहत साथी' प्रोग्राम में फरहान ने एआई चिकित्सकीय सलाह और बीमारी के अनुरूप उसका पूरा इलाज पूरी तरह से प्राकृतिक दवाओं पर आधारित रखा है. फरहान कहते हैं कि इसको इस तरह समझें कि अगर मुझे मौसमी सर्दी-खांसी हुई है, तो मैं इस सेहत साथी से पूछूंगा. तो ये मुझे प्राकृतिक विकल्प सुझाएगा.

क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट: फरहान ने स्वास्थ्य से संबंधित जिस एआई प्रोग्राम को डेवलप किया है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू समेत कई और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया है. ताकि जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र का रहने वाला हो, वह इसका आसानी से उपयोग कर सके. इस मल्टी-लैंग्वेज फीचर की वजह से लोग अपनी ही भाषा में इस एआई से अपने स्वास्थ्य के संबंध में पूरी जानकारी आसानी से ले सकेंगे. इसमें किसी भी यूजर को भाषा की कोई समस्या नहीं आएगी और दूर-दराज के ग्रामीण भी इससे सीधा संवाद कर सकेंगे.

"फरहान के नए इनोवेटिव आइडिया 'सेहत साथी' और 'मम्मी का स्मार्ट सब्जी बोट' बिहार सरकार के आईटी विभाग के साथ शिक्षा विभाग को खूब पसंद आए हैं. इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री ने फरहान का हौसला बढ़ाया है." - मोहम्मद शमशेर खान, फरहान के पिता

गौरवान्वित पिता: फरहान के पिता मोहम्मद शमशेर खान बेटे की उपलब्धि पर बेहद खुश हैं. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के आईटी मंत्री, शिक्षा मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने भी अपने कार्यालय व आवास पर बुलाकर फरहान को शाबाशी दी है. उन्होंने इस बच्चे के इस अद्भुत टैलेंट की दिल खोलकर तारीफ की है और हर संभव मदद का वादा किया है.

घर बैठे मिलेगी सलाह: यह प्रोग्राम दवाओं के संबंध में परेशानी जानकर उस आधार पर लोगों को उपाय सुझाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. यह मरीजों को बताएगा कि कौन सी दवाओं का उपयोग करना है. इससे लोगों को घर बैठे ही सही सलाह मिल जाएगी.

छोटे गांव-कस्बों के लिए वरदान: यह प्रोग्राम ख़ासकर उन छोटे गांव-कस्बों में मदद करेगा, जहां आज भी कोई बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती है. गांव के लोगों को हल्की तबीयत खराब होने पर भी 10-20 किलोमीटर दूर जाकर महंगी दवा लेनी पड़ती है. इससे उनका काफी पैसा और समय बर्बाद होता है. यह 'सेहत साथी' प्रोग्राम स्वास्थ्य संबंधित सभी जरूरी जानकारियां और दवाओं के संबंध में लोगों को गाइड करेगा.

सेहत साथी करेगा इलाज: फरहान के सभी प्रोग्राम्स में 'सेहत साथी' को सबसे बेहतर और आम लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जा रहा है. क्योंकि यह अनोखा प्रोग्राम विशेष रूप से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बड़ी मदद करेगा. यह लोगों के इलाज में एक बड़ी भूमिका निभाएगा.

दो साल की मेहनत: फरहान पिछले दो सालों से लगातार कंप्यूटर कोडिंग सीख रहे थे और इस पर दिन-रात रिसर्च कर रहे थे. उनकी दो साल की यह जी-तोड़ मेहनत अब रंग ला रही है. बिहार सरकार का आईटी विभाग इस पूरे सिस्टम को सरकारी सर्वर पर लाने की तैयारी कर रहा है.

लॉन्चिंग की बड़ी तैयारी: वेबसाइटों में से एक वेबसाइट अभी अंडर प्रोसेस है, जबकि दूसरी वेबसाइट लगभग फाइनल हो चुकी है. फरहान ने एआई आधारित इन सभी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को कुल दो सालों की कड़ी मेहनत में तैयार किया है. अब इन शानदार एआई आधारित प्रोग्रामों को बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

प्रशस्ति पत्र से नवाजा: देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने फरहान की इस कोडिंग को जांचा और उन्हें इस उपलब्धि के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किए. फरहान ने अपने इन खास प्रोग्रामों में से दो को पूरी तरह से वेबसाइट के तौर पर लाइव बदल दिया है. वे इंटरनेट पर लोगों के लिए उपलब्ध हैं.

फरहान के एआई प्रोग्राम्स: फरहान ने एआई आधारित कई बेहतरीन प्रोग्राम डेवलप किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से सेहत साथी, मम्मी का स्मार्ट सब्जी बोट और नोभा एआई टीचर शामिल हैं. इन शानदार प्रोग्रामों के लिए उन्हें देश के कई बड़े ऑनलाइन एआई संस्थानों से भी प्रशस्ति पत्र दिए जा चुके हैं.

तकनीक से लोगों की सहायता: एक छोटे से गांव में रहकर भी सफलता के लिए बड़ी उड़ान भरी जा सकती है. अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और तकनीकी समाधानों से आम लोगों की बहुत बड़ी सहायता की जा सकती है. 11 वर्षीय फरहान अपने छोटे से गांव में रहकर आज यही बेहतरीन काम कर रहे हैं.

हौसलों की कोई सीमा नहीं: ग्रामीण परिवेश से आने वाले फरहान की यह बड़ी सफलता यही बताती है कि सपनों की कोई उम्र और हौसलों की कोई सीमा नहीं होती है. जब इरादा मजबूत हो और टेक्नोलॉजी का सही मूल्यांकन कर उसका उपयोग इनोवेटिव दिशा में हो तो सफलता पाई जा सकती है.

छोटे से गांव से उड़ान : फरहान के पिता मोहम्मद शमशेर खान कई अलग-अलग देशों में नौकरी करने के बाद अब जिला उद्योग विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं. जबकि इनकी मां गृहिणी हैं. फरहान की स्कूली शिक्षा भी एक दूसरे गांव में स्थित एम एस मेमोरियल विद्यालय में होती है.फरहान की कक्षा 6 के छात्र हैं.

जल्द लॉन्च होगा ऐप: फरहान का यह अनोखा आइडिया बिहार सरकार के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग को भी बेहद पसंद आया है. फरहान के द्वारा जल्द ही इस शानदार AI आधारित प्लेटफॉर्म को एक मोबाइल ऐप का भी रूप दिया जाएगा. इस ऐप को सरकारी सहायता से जल्द ही आम लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा.

समिट में सम्मान: फरहान को उनकी इस अद्भुत प्रतिभा के लिए बिहार AI समिट 2026 में भी सम्मानित किया जा चुका है. उनकी इस सफलता से पूरे जिले और राज्य का नाम रोशन हुआ है. इतनी कम उम्र में कोडिंग और प्रोग्रामिंग पर उनकी यह पकड़ हर किसी को पूरी तरह हैरान कर रही है.

चिकित्सकीय फीस से राहत: इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के लिए भी कोई फीस नहीं देनी होगी. फरहान ने समाज की इन बुनियादी समस्याओं को गहराई से समझकर अपनी कोडिंग स्किल का इस्तेमाल करके दो वेबसाइट्स का लाइव प्लेटफॉर्म तैयार किया है.

दो अनोखे वेबसाइट डेवलप: गया जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर कोठी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव गंगटी के निवासी 11 वर्षीय मोहम्मद फरहान ने दो अनोखे AI आधारित वेबसाइट डेवलप किए हैं. जिनकी मदद से अब घर की महिलाओं को सुबह उठकर कौन सी सब्जी बनानी है, इसको लेकर बिल्कुल भी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी.

गयाजी: बिहार के गयाजी से बेहद दिलचस्प खबर आई है. यहां के 11 साल के एक बच्चे ने बड़ा कमाल कर दिखाया है. यह बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का मास्टर बन चुका है और अपनी प्रतिभा से अब तक 3 अनोखी वेबसाइट डेवलप कर चुका है.

आस-पास मिलेगी दवा: फरहान के मुताबिक मरीज के जानकारी देने के बाद सेहत साथी तुरंत रिप्लाई करेगा कि अगर मौसमी सर्दी-खांसी हुई है, तो उसे क्या करना चाहिए. इसमें तुलसी, काढ़ा और प्राकृतिक उपाय आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में क्या मदद कर सकते हैं, उसकी सलाह दी जाएगी.

जड़ी-बूटियों का सही मिश्रण: फरहान आगे बताते हैं कि यह एआई टूल आपको यह भी बताएगा कि प्राकृतिक जड़ी-बूटियों में क्या मिलाना है और उसे कैसे और कितनी मात्रा में पीना है. इससे सभी जानकारियां स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएंगी और लोगों की तबीयत ठीक हो जाएगी. यह पूरी तरह से सुरक्षित उपचार को बढ़ावा देता है.

सरकारी अस्पतालों की जानकारी: सेहत साथी लोगों को यह भी पूरी जानकारी देगा कि उनकी तबीयत किस वजह से ठीक नहीं हो रही है. वे अगर प्राकृतिक दवाओं से स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें किन नजदीकी सरकारी अस्पतालों में जाकर चिकित्सकों से परामर्श करना चाहिए, इसकी जानकारी मिलेगी.

नजदीकी अस्पताल का गाइड: यह सिस्टम मरीज के स्थान के अनुसार सबसे नजदीकी सरकारी अस्पताल का नाम और वहां उपलब्ध डॉक्टरों के लिए गाइड भी करेगा. इससे गरीब मरीजों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और वे सीधे सही जगह जाकर अपना इलाज समय पर करवा सकेंगे.

पूरी जानकारी देनी होगी: फरहान ने कहा कि इस बेहतरीन सिस्टम का लाभ उठाने के लिए मरीज को अपने लक्षणों की पूरी और सही जानकारी फरहान के एआई को देनी होगी. मरीज जितनी सटीक जानकारी इस सिस्टम में इनपुट करेगा, यह एआई डॉक्टर उतना ही सटीक और बेहतर मेडिकल परामर्श आउटपुट में देगा.

प्रोफेशनल की तरह नॉलेज: फरहान उम्र में छोटे जरूर हैं लेकिन वे एआई के मामले में किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह पूरी नॉलेज रखते हैं. वे घर के बूढ़े-बुजुर्गों की तरह गहरी और अनुभवी सोच रखते हैं कि कैसे लोगों को स्वस्थ रखा जा सके. उनकी यह सोच और समझ उनके साथ रहने वाले लोगों को भी अचंभित करती है. वे केवल तकनीक के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे यह भी ध्यान रखते हैं कि इस तकनीक का आम इंसानों और विशेषकर गरीब मरीजों के जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

'मम्मी का स्मार्ट सब्जी बोट' प्रोग्राम (ETV Bharat)

साइड इफेक्ट्स से बचाव: उनकी इस सोच का ही असर है कि सेहत साथी प्रोग्राम का उपयोग करने वाले किसी भी मरीज को एआई कहीं कोई गलत जानकारी न दे दे, जिससे लोगों को कोई साइड इफेक्ट हो जाए. इसको लेकर वे कोडिंग के स्तर पर बेहद गंभीर और सतर्क हैं. इसके लिए वे इस प्रोग्राम में कुछ नई और जरूरी चीजें जोड़ने में लगातार लगे हुए हैं. वे इसके डेटाबेस को पूरी तरह सुरक्षित और त्रुटिहीन बना रहे हैं ताकि किसी भी मरीज को दवाओं का कोई गलत सजेशन न मिले.

डेवलपर्स ने दी सलाह: फरहान की इसी दूरदर्शी सोच और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को देखकर एआई समिट में बड़े-बड़े एआई डेवलपरों ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की थी. इसके साथ ही उन्होंने फरहान को इस प्रोग्राम को और ज्यादा सुरक्षित तथा बेहतर बनाने के लिए कुछ आवश्यक तकनीकी सलाह भी दी हैं

मम्मी नहीं होंगी कंफ्यूज: फरहान ने घर के किचन में क्या बनेगा, इसको लेकर भी सभी मम्मियों के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दिया है. इसके लिए 'मम्मी का स्मार्ट सब्जी बोट' नाम का एक बहुत ही यूनीक एआई प्रोग्राम खुद डिजाइन किया है. इस प्रोग्राम की मदद से अब हर घर के किचन की एक बहुत ही आम और रोजमर्रा की समस्या का डिजिटल समाधान हो गया है.

"मम्मी का स्मार्ट सब्जी बोट प्रोग्रामिंग करने का आइडिया मुझे असल में अपनी खुद की मम्मी के कंफ्यूजन को देखकर आया था, हर दिन मम्मी सुबह-सवेरे इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज होती थीं कि आज वे घर में कौन सी सब्जी बनाएं. अब किसी भी मम्मी को यूं कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा."- मो फरहान, वेबसाइट डेवलपर

रोज की माथापच्ची: फरहान के मुताबिक उनकी मां इस बात को लेकर अक्सर परेशान रहती थीं कि उनके बच्चों को आज किस तरह की सब्जी खाने में पसंद आएगी. इसके साथ ही बाजार में आज सब्जी का ताजा रेट क्या है और बजट के अंदर कौन सी सब्जी सबसे बेस्ट रहेगी. इसी से आइडिया लेकर फरहान ने 'मम्मी का स्मार्ट सब्जी बोट' वेबसाइट डेवलप किया. इस विशेष वेबसाइट में सब्जी की हर दिन की ताजा कीमत से लेकर उसके स्वाद और पौष्टिकता तक की पूरी जानकारी बहुत ही सरल तरीके से दी गई है.

फास्टफूड से बचेंगे बच्चे: फरहान बताते हैं कि 'मम्मी का स्मार्ट सब्जी बोट' के माध्यम से यह विशेष कोशिश की गई है कि बच्चों को हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक कराया जा सके. इसमें मम्मी को फरहान का एआई गाइड करेगा कि किस तरह कम बजट वाली स्वादिष्ट सब्जी बनानी है. यह एआई मम्मियों को ऐसी रेसिपी सजेस्ट करेगा जिससे घर की बनी हरी सब्जी में ही बच्चों को बाहर के फास्ट फूड जैसा स्वाद मिले. जब बच्चों को घर की सब्जियों में ही बाहर जैसा स्वाद मिलेगा तो वे उसे बहुत चाव और खुशी से खाएंगे.

समय वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करें: फरहान खान कहते हैं कि उनके माता-पिता ने हर तरह से उनका पूरा सपोर्ट किया है. उन्हें लैपटॉप और मोबाइल फोन चलाने की पूरी अनुमति दी. उन्हें यह पारिवारिक सपोर्ट इसलिए भी मिला क्योंकि वे कभी भी समय बर्बाद नहीं करते थे. वे मोबाइल फोन और लैपटॉप पर गेम खेलने या समय बर्बाद करने के बजाय अपना कीमती समय सही दिशा में इन्वेस्ट करते हैं. वे कोडिंग सीखने और नई तकनीकों को समझने में अपने समय का एक-एक सेकंड बहुत ही सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करते हैं.

परिवार का भरपूर सहयोग: फरहान की इसी अच्छी आदत और टेक्नोलॉजी के प्रति उनके इस सकारात्मक नजरिए की वजह से ही उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सभी सदस्यों का उन्हें हमेशा भरपूर सहयोग मिलता है. इसी सहयोग के दम पर आज वे एक छोटे से गांव से निकलकर बड़ा मुकाम पा रहे हैं.

पिता ने बताया तेज-तर्रार: फरहान के पिता मोहम्मद शमशेर खान बताते हैं कि फरहान बचपन से ही पढ़ने-लिखने में बहुत तेज-तर्रार थे. वह कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करता है और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहता है. वह जब भी कंप्यूटर के सामने बैठता है, तो अपनी स्कूल की पढ़ाई या फिर कोडिंग से जुड़ा काम करता है.

एक्सपर्ट्स ने की जांच: मोहम्मद शमशेर के मुताबिक सरकार के आईटी विभाग के अधिकारियों और बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स ने इसके प्रोजेक्ट पर गहनता से जांच की है. उन्होंने इसके कोडिंग स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को बहुत ही बारीकी से परखा है ताकि इसके लाइव होने के बाद आम जनता को कोई तकनीकी समस्या न आए. फरहान का यह प्रोजेक्ट सभी कड़े सुरक्षा और तकनीकी मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरा है.

"ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारा बच्चा इतनी कम उम्र में वेबसाइट डिजाइन करने में बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है."- मोहम्मद शमशेर खान, फरहान के पिता

2024 में सुना एआई का नाम: फरहान ने बताया कि उन्होंने एआई की पूरी कार्यप्रणाली का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन किया. वो कहते हैं कि मैंने साल 2024 में पहली बार एआई का नाम सुना था और फिर एक साल तक मैंने एआई को अच्छी तरह समझा कि किस तरह वो काम करता है.

रोबोट बनाने की तैयारी: वे जल्द ही ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों की समस्याओं के हल के लिए एक खास रोबोट का भी निर्माण करेंगे. ग्रामीण कृषि और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनने वाले इस रोबोट के लिए उन्होंने अपने स्तर पर कार्य की शुरुआत कर दी है.

अंग्रेजी के भी मास्टर हैं फरहान: फरहान सिर्फ एआई के ही मास्टर नहीं हैं बल्कि वो अंग्रेजी भाषा के भी एक तरह से मास्टर हो चुके हैं. उनकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता आम बच्चों से कई गुना बेहतर है और वे पूरी ग्रामर के साथ शुद्ध और फ्लूएंट अंग्रेजी बोलते हैं. फरहान अभी खुद केवल छठी क्लास के एक सामान्य छात्र हैं लेकिन वे अपने से बड़ी क्लास यानी नौवीं और दसवीं के छात्रों को आसानी से अंग्रेजी पढ़ाते हैं.

क्लास 3 से ही ऑनलाइन ट्रेनिंग: उनके पिता कहते हैं फरहान ने क्लास 3 में ही अंग्रेजी बोलने और पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लास ली थी. वे तभी से बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और तकनीक सीखने में उन्हें इस भाषा से बहुत मदद मिली है. उनके मुताबिक आज के समय में अगर आपको टेक्नोलॉजी का माहिर बनना है तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी ही चाहिए. फरहान की अंग्रेजी बहुत अच्छी है इसलिए वो एआई के बड़े कोडिंग प्रोजेक्ट्स और विदेशी ट्यूटोरियल्स को आसानी से समझ लेते हैं.

नाना से विरासत में मिला ज्ञान: फरहान का परिवार पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे रहा है. उनके नाना स्वर्गीय मौलाना आफताब अपने पूरे क्षेत्र के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे और वे धार्मिक रूप से भी बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे. फरहान को यह ज्ञान नाना से विरासत में मिला है. जिस ग्रामीण क्षेत्र से फरहान आते हैं, वह इलाका काफी पिछड़ा होने के साथ-साथ नक्सलवाद और अपराध के लिए बहुत समय तक प्रसिद्ध रहा है.

शहरों का रुख करते हैं बच्चे: यहां के बच्चे आमतौर पर अच्छी पढ़ाई और सुविधाओं के लिए हमेशा बड़े शहरों का रुख करते हैं. हालांकि इस माहौल के बावजूद फरहान के माता-पिता ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें किसी बड़े शहर में भेजने के बजाय अपने गांव में ही रखकर दिलाने का निर्णय लिया. उन्होंने तय किया कि वे फरहान को गांव के ही स्कूल में पढ़ाएंगे. फरहान गांव के ही माहौल में रहकर ऑनलाइन माध्यमों से अपनी प्रतिभा को लगातार निखार रहे हैं. वे आज पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर रहे हैं कि टैलेंट किसी बड़े शहर का मोहताज नहीं होता.

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