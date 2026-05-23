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आगरा में समलैंगिक युवक से होटल में मारपीट, रुपये वसूले, सगे भाई समेत 4 आरोपी दबोचे गए

डेटिंग एप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था गिरोह

आगरा के होटल में ठगी.
आगरा के होटल में ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 1:49 PM IST

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आगरा: पुलिस कमिश्नरेट ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफॉश किया है, जो डेटिंग एप से समलैंगिक युवकों को होटलों में बुलाकर वसूली करता था. आरोपियों ने एक युवक को बीते दिनों ही जाल में फंसाकर होटल में बुलाया. बंधक बनाकर 14 हजार रुपये की वसूली की. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने चार आरोपी दबोच हैं. जिन्होंने पूछताछ में लोगों से होटल में वसूली करना कबूला है. आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा किया है, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान हैं. गैंग के नेटवर्क के बारे में पुलिस अधिकारी छानबीन कर रहे हैं.

बता दें कि, मामला एकता थाना क्षेत्र का है. पीड़ित समलैंगिक युवक ने पुलिस को बताया कि 19 मई को डेटिंग एप से एक युवक से दोस्ती हुई. युवक ने बसई स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया. होटल में डेटिंग एप से बने दोस्त के साथ चार युवक मिले. चारों युवकों ने उसे कमरे में बंद करके बंधक बना लिया. उसेपीटा और बदनामी का डर दिखाकर रुपये मांगे. आरोपियों ने उसकी पत्नी से 14 हजार रुपये आनलाइन ट्रांसफर कराए थे. इसके बाद दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति को अन्य होटल में बुलाकर उससे भी 4900 रुपये वसूले. इसके बाद ही 112 पर कॉल किया. जिस पर मामला पुलिस तक पहुंचा.

एडीसीपी क्राइम हिमांशु गौरव ने बताया कि होटल में बुलाकर लोगों को बंधक बनाकर वसूली करने वाले गैंग का खुलासा किया है. इसमें साइबर सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम की संयुक्त भमिका रही. गिरफ्तार अभियुक्त सगे भाई सोमेश्वर और तरुण पुत्रगण हितेंद्र निवासी मुरलीनगर, ताजगंज के साथ शाकिब पुत्र शकील निवासी मलको गली, ताजगंज और ​शकील पुत्र साबिर निवासी जींद, हरियाणा हैं. चारों गिरफ्तार आरोपियों से पांच मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है. पूछताछ में चारों आरोपियों ने खुलासा किया कि मोबाइल एप के जरिए लोगों से संपर्क करके होटल में मिलने बुलाते हैं. जो व्यक्ति जाल में फंसकर होटल तक आ जाता है तो उसे कमरे में बंधक बनाकर डराते हैं, धमकाते हैं.

साथ ही जाल में फंसे लोगों से क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराते हैं. आरोपियों पूछताछ करके अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. जो इस ठगी के नेटवर्क में शामिल हैं.

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