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हाथरस पहुंची गविष्टि यात्रा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारनंद बोले- सरकार सनातन का दिखावा करके आई

हाथरस पहुंची गविष्टि यात्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हाथरस : शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्टि यात्रा गुरुवार को हाथरस पहुंची. शंकराचार्य ने लोगों से अपील की, आप अपने वोट को सनातनी बनाइये. आप पार्टियों को सनातनी बनाना चाहते हैं, जो गलत है. आपके वोट को सनातनी बनाने के लिए हम निकले हैं. उन्होंने कहा, सरकार सनातन का दिखावा करके आई है. सरकार सनातन के नाम पर वोट लेने का छल कर रही है. हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है. हमारा उद्देश्य केवल सनातन को बढ़ाने का है, उनका उद्देश्य सनातन के नाम पर सत्ता बनाने का है. सनातन का काम करना उनका उद्देश्य नहीं है. स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat) शंकराचार्य ने कहा, हम किसी पार्टी संगठन के साथ नहीं हैं. आप गाय की रक्षा के लिए अगले चुनाव में वोट कीजिए और अभी से घोषणा कर दीजिए कि जो पार्टी आपका वोट चाहती है वह गाय को माता घोषित करके आए तब आपको वोट देने लायक पार्टी होगी नहीं तो इन सब को हटाइए.