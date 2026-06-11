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हाथरस पहुंची गविष्टि यात्रा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारनंद बोले- सरकार सनातन का दिखावा करके आई

शंकराचार्य ने कहा, उनका उद्देश्य सनातन के नाम पर सत्ता बनाने का है. सनातन का काम करना उनका उद्देश्य नहीं है.

हाथरस पहुंची गविष्टि यात्रा.
हाथरस पहुंची गविष्टि यात्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 3:36 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 3:49 PM IST

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हाथरस : शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्टि यात्रा गुरुवार को हाथरस पहुंची. शंकराचार्य ने लोगों से अपील की, आप अपने वोट को सनातनी बनाइये. आप पार्टियों को सनातनी बनाना चाहते हैं, जो गलत है. आपके वोट को सनातनी बनाने के लिए हम निकले हैं.

उन्होंने कहा, सरकार सनातन का दिखावा करके आई है. सरकार सनातन के नाम पर वोट लेने का छल कर रही है. हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है. हमारा उद्देश्य केवल सनातन को बढ़ाने का है, उनका उद्देश्य सनातन के नाम पर सत्ता बनाने का है. सनातन का काम करना उनका उद्देश्य नहीं है.

स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat)

शंकराचार्य ने कहा, हम किसी पार्टी संगठन के साथ नहीं हैं. आप गाय की रक्षा के लिए अगले चुनाव में वोट कीजिए और अभी से घोषणा कर दीजिए कि जो पार्टी आपका वोट चाहती है वह गाय को माता घोषित करके आए तब आपको वोट देने लायक पार्टी होगी नहीं तो इन सब को हटाइए.

शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमान कह रहे हैं की गाय को बचाइए, फिर भी यह लोग गाय को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब यह है कि मुसलमान का तो नाम दिया जा रहा था, असली जड़ तो यही लोग हैं.

शंकराचार्य ने आशुतोष महाराज से संबंधित एक सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. कहा, मामला कोर्ट में है, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए. इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. कोर्ट में जो जवाब देना है हम दे रहे हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी पर उन्होंने कहा कि पार्टी का स्वागत है. यह पार्टी अभी आई है, अभी उसका चाल चलन देखना बाकी है. उनका चाल चलन देखने से पहले वह कुछ नहीं कहेंगे. शंकराचार्य ने 22 जुलाई तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा न दिए जाने पर 24 जुलाई को लखनऊ में प्रदर्शन में भाग लेने की अपील भी की.

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Last Updated : June 11, 2026 at 3:49 PM IST

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