दिल्ली: मामूली बात पर दो भाइयों पर लोहे के सरिया-चाकू से हमला, बेकरी में भी लूटपाट

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गौतमपुरी के गली नंबर-6 और 7 के बीच सड़क पार करने के दौरान हुई मामूली टक्कर के बाद भड़का विवाद

मामूली बात पर दो भाइयों पर लोहे के सरिया-चाकू से हमला
मामूली बात पर दो भाइयों पर लोहे के सरिया-चाकू से हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 12:24 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आयी है. गौतमपुरी के गली नंबर-6 और 7 के बीच सड़क पार करने के दौरान हुई मामूली टक्कर ने कुछ ही मिनटों में हिंसक रूप ले लिया. स्कूटी सवार युवकों ने दो सगे भाइयों पर लोहे के सरियो, चाकू और डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इतना ही नहीं, हमलावरों ने बेकरी में घुसकर लूटपाट भी की.

पीड़ितों की पहचान 38 वर्षीय इश्तियाक और 28 वर्षीय इखलाक के रूप में हुई है. दोनों भाई गौतमपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक बेकरी चलाते हैं. पीड़ितों के मुताबिक, सोमवार देर शाम वे शौच के लिए गए थे और लौटते समय सड़क पार कर रहे थे. इसी दौरान स्कूटी से आए दो-तीन युवकों से हल्की टक्कर हो गई. शुरुआत में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कहासुनी बढ़ती चली गई.

मामूली बात पर दो भाइयों पर लोहे के सरिया-चाकू से हमला (ETV Bharat)

आरोप है कि कुछ देर बाद स्कूटी सवार युवक अपने अन्य साथियों को बुलाकर मौके पर लौटे और दोनों भाइयों को घेर लिया. इसके बाद लोहे के सरियों और चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जान बचाने के लिए दोनों भाई पास की अपनी बेकरी में भागकर छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गए. बेकरी के अंदर भी मारपीट की गई और गल्ले में रखी करीब 20 से 30 हजार रुपये नकद लूट लिए गए.

हमले में दोनों भाइयों को सिर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आयी है. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीच-बचाव कर पुलिस को सूचना दी. घायलों को पहले जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें गुरु तेग बहादुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया की इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खगाला जा रहा है, घायलों को जग प्रवेश अस्पताल से ज़ी टीवी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है.सीलमपुर थाना पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

