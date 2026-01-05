ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी गौतम मल्होत्रा को दुबई जाने की मिली अनुमति

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी गौतम मल्होत्रा को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी.

गौतम मल्होत्रा को दुबई जाने की मिली अनुमति
गौतम मल्होत्रा को दुबई जाने की मिली अनुमति (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 5, 2026 at 9:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी गौतम मल्होत्रा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने गौतम मल्होत्रा को 5 जनवरी से 15 जनवरी तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने गौतम मल्होत्रा को 25 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट जमानत के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने गौतम मल्होत्रा को अपनी यात्रा का पूरा विवरण और ठहरने के स्थान का विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया. गौतम मल्होत्रा ने अपने बेटे का दाखिला कराने के लिए बेटे के साथ दुबई जाने की अनुमति देने की मांग की थी.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने गौतम मल्होत्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता इस अपराध से हुई आय का लाभार्थी है. याचिकाकर्ता इस अपराध की साजिश में शामिल रहा है. अगर उसे विदेश जाने की अनुमति मिली तो इससे मामले के ट्रायल पर असर पड़ेगा. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को 2023 में ही जमानत मिल चुकी है और कोर्ट इसके पहले भी याचिकाकर्ता को विदेश जाने की अनुमति दे चुकी है. इस दौरान याचिकाकर्ता ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया.

बता दें कि इस मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को कोर्ट पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है. 17 मई 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. ईडी ने 21 मार्च 2024 को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था.

केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. इस मामले के सभी 40 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

