महाकाल के दरबार में लगी क्रिकेट सितारों की लाइन, भस्म आरती में लिया आशीर्वाद
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने किए महाकाल की भस्मारती के दर्शन. कोच गौतम गंभीर ने लिया आशीर्वाद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:43 PM IST
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों दर्शनार्थियों की आस्था का खास केंद्र है. मंदिर में हर रोज डेढ़ लाख से अधिक दर्शनार्थी बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं. भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने सोमवार सुबह बाबा महाकाल के दर्शन किए.
वे इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ टी-20 मैच खेलने पहुंचे थे. मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को भारत वेस्टइंडीज का क्रिकेट मैच हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल की. इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रविवार को ज्योतिर्लिंग महाकाल व कालभैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए.
क्रिकेटरों के उज्जैन पहुंचने का रविवार से सोमवार तक जारी रहा
भारत वेस्टइंडीज मैच की शुरुआत से पहले और भारत की जीत के बाद क्रिकेट के सितारों का उज्जैन पहुंचने का क्रम सोमवार तक जारी रहा. मैच की शुरुआत में शनिवार को कोच गौतम गंभीर पहुँचे जिन्होंने महाकाल सहित देवी हरसिद्धि शक्तिपीठ, कालभैरव व अन्य तीर्थ स्थलों में दर्शन लाभ लिए. रविवार को जीत होने पर सोमवार अल सुबह क्रिकेटर कुलदीप यादव, तिलक वर्मा भी पहुँचे और भस्मार्ती दर्शन लाभ लिए. इस दौरान हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद ने भी ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की प्रातः कालीन भस्म आरती में दर्शन लाभ लिए.
सभी खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की
श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया सभी अतिथि खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की. माथा टेक भगवन का आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में तस्वीरे क्लिक करवाई. कोच गौतम गंभीर, हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद के साथ उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फ़िरोजिया की मौजूदगी रही.
इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की T-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया. भारतीय टीम ने 14 रनों से वेस्टइंडीज को हराकर 2-1 की बढ़त बनाई. भारत ने 20 ओवर में 223 रन बनाए वहीं वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में सात विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी.