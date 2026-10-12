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महाकाल के दरबार में लगी क्रिकेट सितारों की लाइन, भस्म आरती में लिया आशीर्वाद

महाकाल मंदिर में तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ( ETV Bharat )

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों दर्शनार्थियों की आस्था का खास केंद्र है. मंदिर में हर रोज डेढ़ लाख से अधिक दर्शनार्थी बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं. भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने सोमवार सुबह बाबा महाकाल के दर्शन किए.

वे इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ टी-20 मैच खेलने पहुंचे थे. मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को भारत वेस्टइंडीज का क्रिकेट मैच हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल की. इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रविवार को ज्योतिर्लिंग महाकाल व कालभैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए.