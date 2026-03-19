गौतम गंभीर की बंद 'जन रसोई' अब बनेगी 'जन आरोग्य मंदिर'; केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया शिलान्यास
दिल्ली में 1000 से अधिक जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
Published : March 19, 2026 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में बंद पड़ी 'जन रसोई' को अब जन आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा. इस परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इक़बाल सिंह ने संयुक्त रूप से किया. इस स्थान पर पूर्व सांसद गौतम गंभीर द्वारा जन रसोई की शुरुआत की गई थी, जहां जरूरतमंद लोगों को मात्र एक रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता था.
यह रसोई दिल्ली नगर निगम के बंद पड़े कूड़ा घर को परिवर्तित कर शुरू की गई थी. हालांकि, उनके राजनीति से संन्यास लेने के बाद यह सेवा बंद हो गई और स्थान खाली पड़ा रहा. कार्यक्रम के दौरान मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में 1000 से अधिक जन आरोग्य मंदिर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि अब तक 300 से अधिक जन आरोग्य मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं, जहां लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
वहीं, महापौर राजा इक़बाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार के सहयोग से राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस तरह की योजनाएं आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. जबकि, विधायक अभय वर्मा ने जानकारी दी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अब तक पांच जन आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं. साथ ही तीन अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है.
पार्षद रामकिशोर शर्मा ने कहा कि शकरपुर क्षेत्र में अब तक कोई बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इस परियोजना के शुरू होने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले तीन महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर जन आरोग्य मंदिर आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा.
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