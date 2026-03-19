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गौतम गंभीर की बंद 'जन रसोई' अब बनेगी 'जन आरोग्य मंदिर'; केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया शिलान्यास

गौतम गंभीर की बंद जन रसोई बनेगा जन आरोग्य मंदिर ( ETV Bharat )