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गौतम गंभीर को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

गौतम गंभीर ने अपनी याचिका में व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ढाई करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.

गौतम गंभीर को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा
गौतम गंभीर को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने यह आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि वो मेटा और गूगल समेत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गौतम गंभीर की अनुमति के बिना उनके नाम और फोटो और कंटेंट हटाने का आदेश जारी करेगा.

याचिका में कहा गया था कि 2025 से गौतम गंभीर को लेकर बिना अनुमति के भ्रामक कंटेंट परोसे जा रहे हैं. कभी कहा जाता है कि गंभीर ने त्यागपत्र दे दिया, कभी इस बात का वीडियो अपलोड किया जाता है कि उन्होंने एक खिलाड़ी पर हमला किया. गंभीर की याचिका में कहा गया था कि उनकी पहचान का एआई और डीफफेक तकनीक के जरिए बिना अनुमति दुरुपयोग किया जा रहा है. गौतम गंभीर ने अपनी याचिका में व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ढाई करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.

याचिका में गौतम गंभीर ने कई सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाईट का हवाला देते हुए कहा था कि उनके नाम, आवाज या व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का बिना अनुमति धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है. याचिका में कहा गया था कि कई सारे वीडियो में उनके त्यागपत्र देने की फर्जी घोषणाएं और वरिष्ठ क्रिकेटर्स पर मनगढ़ंत टिप्पणियां की गई है. उनकी पहचान का व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है.

बता दें कि इसके पहले हाई कोर्ट कई मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है. हाईकोर्ट फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

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