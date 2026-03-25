ETV Bharat / state

गौतम गंभीर को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने यह आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि वो मेटा और गूगल समेत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गौतम गंभीर की अनुमति के बिना उनके नाम और फोटो और कंटेंट हटाने का आदेश जारी करेगा.

याचिका में कहा गया था कि 2025 से गौतम गंभीर को लेकर बिना अनुमति के भ्रामक कंटेंट परोसे जा रहे हैं. कभी कहा जाता है कि गंभीर ने त्यागपत्र दे दिया, कभी इस बात का वीडियो अपलोड किया जाता है कि उन्होंने एक खिलाड़ी पर हमला किया. गंभीर की याचिका में कहा गया था कि उनकी पहचान का एआई और डीफफेक तकनीक के जरिए बिना अनुमति दुरुपयोग किया जा रहा है. गौतम गंभीर ने अपनी याचिका में व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ढाई करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.

याचिका में गौतम गंभीर ने कई सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाईट का हवाला देते हुए कहा था कि उनके नाम, आवाज या व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का बिना अनुमति धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है. याचिका में कहा गया था कि कई सारे वीडियो में उनके त्यागपत्र देने की फर्जी घोषणाएं और वरिष्ठ क्रिकेटर्स पर मनगढ़ंत टिप्पणियां की गई है. उनकी पहचान का व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है.