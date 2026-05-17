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मंत्री गौतम दक बोले, 'कोरोनाकाल में मोदी सरकार ने गरीब और जरूरतमंद को परेशान नहीं होने दिया'

मंत्री गौतम दक ने कहा कि कि बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है.

Minister Gautam Dak with party workers
कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री गौतम दक (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 1:38 PM IST

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कोटपूतली-बहरोड़: सहकारिता मंत्री गौतम दक ने रविवार को बहरोड़ में बीजेपी के प्रशिक्षण अभियान कार्यक्रम में भाग लिया. मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गौतम दक ने कहा कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विकास और सुशासन के लिए चुना है. केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है. सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से करवाए जा रहे हैं, जिससे आमजन को सीधा फायदा मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और जनता का भरोसा बीजेपी पर लगातार बढ़ रहा है. मंत्री ने कोरोनाकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस कठिन समय में मोदी सरकार ने किसी भी गरीब और जरूरतमंद को परेशान नहीं होने दिया. सरकार ने मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता देकर करोड़ों लोगों की मदद की. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भी गरीब परिवारों को तीन महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.

पढ़ें: प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कांग्रेस पर किया जमकर हमला, बोले- कांग्रेस में सत्ता जाने की छटपटाहट बाकी - Cooperative Minister Gautam Dak

उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन में कार्य करना ही पार्टी की सबसे बड़ी पहचान है. बीजेपी हमेशा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है और संगठन की मजबूती के दम पर ही पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है. कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने संगठन की मजबूती, सरकार की योजनाओं और आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की. कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस दौरान क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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