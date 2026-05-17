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मंत्री गौतम दक बोले, 'कोरोनाकाल में मोदी सरकार ने गरीब और जरूरतमंद को परेशान नहीं होने दिया'

कोटपूतली-बहरोड़: सहकारिता मंत्री गौतम दक ने रविवार को बहरोड़ में बीजेपी के प्रशिक्षण अभियान कार्यक्रम में भाग लिया. मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गौतम दक ने कहा कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विकास और सुशासन के लिए चुना है. केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है. सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से करवाए जा रहे हैं, जिससे आमजन को सीधा फायदा मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और जनता का भरोसा बीजेपी पर लगातार बढ़ रहा है. मंत्री ने कोरोनाकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस कठिन समय में मोदी सरकार ने किसी भी गरीब और जरूरतमंद को परेशान नहीं होने दिया. सरकार ने मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता देकर करोड़ों लोगों की मदद की. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भी गरीब परिवारों को तीन महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.