गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना; जानें क्या है प्लान

मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की समिति की बैठक आयोजित की गई.

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (Chief Secretary Office)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 9:28 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की शासी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय की प्रगति से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. इस बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित किया जाएगा.

केंद्र दूरदर्शी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि यह केंद्र प्राचीन ज्ञान और आधुनिक नवाचार के समन्वय को समर्पित एक दूरदर्शी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, भाषा वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक नेताओं को एक साझा मंच पर लाकर विज्ञान और समाज के प्रतिच्छेदन (intersection) पर शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करेगा.

यह केंद्र बौद्ध दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को समकालीन संदर्भों से जोड़ते हुए बहुआयामी अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा. इस पहल का उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge Systems) को पुनर्जीवित करना है, जिससे तार्किक विचार, नैतिक दृष्टि और सार्वभौमिक करुणा के आधार पर वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजे जा सकें.

मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए.
मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए. (ETV Bharat)

केंद्र अनुसंधान गतिविधियों को सुदृढ़ करेगा: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि यह उत्कृष्टता केंद्र न सिर्फ शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि भारत की उस प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनेगा जो सचेत प्रगति, समावेशी विकास और समग्र कल्याण पर आधारित भविष्य के निर्माण की दिशा में अग्रसर है.

बैठक में अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, निदेशक आईआईटी जोधपुर प्रोफेस्ट अविनाश कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर जयमाला विश्नोई, प्रोफेसर एचडी चारण सहित शासी निकाय और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे.

