ETV Bharat / state

12 किलोमीटर का सफर महज 10 मिनट में तय करेगी एंबुलेंस! जानें क्या है 'ऑपरेशन FAST'

नई दिल्ली/नोएडा: गंभीर मरीजों और सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में पुलिस कमिश्नरेट ने 'ऑपरेशन फास्ट' (FAST AMBULANCE SEAMLESS TRANSITION) विकसित किया है. इसके तहत इमरजेंसी के दौरान एंबुलेंस को ट्रैफिक जाम से मुक्त रखते हुए सुरक्षित और निर्बाध रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों की जान बचाना और इलाज में होने वाली देरी को कम करना है.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस उपायुक्त मुख्यालय शैव्या गोयल ने रिसर्च के बाद इस योजना का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में 24 घंटे संचालित विशेष एंबुलेंस ट्रैफिक सुविधा सेल स्थापित किया जा रहा है. इसके लिए 9218981716 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह (ETV Bharat)

इस नंबर को संबंधित अस्पतालों और एंबुलेंस संचालकों को उपलब्ध करा दिया गया है. योजना के तहत एंबुलेंस डिस्पैचर, अस्पताल कंट्रोल रूम या एंबुलेंस कर्मचारी मरीज की वर्तमान स्थिति, अस्पताल का गंतव्य और प्रस्तावित मार्ग की जानकारी कंट्रोल रूम को देंगे. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम संबंधित मार्ग पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से कोऑर्डिनेट करेगा. इसके बाद प्रमुख चौराहों पर पहले से ट्रैफिक क्लियर कराया जाएगा. जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक सिग्नल का अस्थायी प्रबंधन, विपरीत दिशा के यातायात का नियमन और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की जाएगी.

इस व्यवस्था की व्यवहारिकता जांचने के लिए पुलिस ने ट्रायल रन भी किया. व्यस्त ट्रैफिक के दौरान खाली एंबुलेंस ने चिल्ला बॉर्डर से निजी अस्पताल कर 12 किलोमीटर की दूरी करीब 10 मिनट में तय की. यह परीक्षण सामान्य यातायात को बाधित किए बिना ट्रैफिक समन्वय के जरिए सफलतापूर्वक किया गया. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गंभीर ट्रॉमा मरीजों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है. अस्पतालों, एंबुलेंस सेवा प्रदाताओं और आपातकालीन डिस्पैच केंद्रों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि एंबुलेंस को देखते ही रास्ता दें, चौराहों को अवरुद्ध न करें और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें. इसके लिए शहर में लगे पीए सिस्टम के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा. पुलिस का लक्ष्य है कि किसी भी मरीज की जान केवल ट्रैफिक जाम की वजह से न जाए.