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गौतमबुद्धनगर में दशहरे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2500 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा

गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम ( ETV Bharat )

दिल्ली/ नोएडा: दशहरा पर्व और मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिले में सिविल पुलिस, पीएसी, ट्रैफिक पुलिस और अधिकारियों समेत करीब 2,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. जिले के तीनों जोन- नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 37 स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जबकि प्रतिमा विसर्जन के लिए 20 प्रमुख स्थलों और कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई है.

जॉइंट पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि रामलीला मैदानों, रावण दहन स्थलों और विसर्जन घाटों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है.