गौतमबुद्धनगर में दशहरे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2500 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा
दशहरा पर्व और मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
Published : October 20, 2026 at 1:57 PM IST
दिल्ली/ नोएडा: दशहरा पर्व और मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिले में सिविल पुलिस, पीएसी, ट्रैफिक पुलिस और अधिकारियों समेत करीब 2,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. जिले के तीनों जोन- नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 37 स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जबकि प्रतिमा विसर्जन के लिए 20 प्रमुख स्थलों और कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई है.
जॉइंट पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि रामलीला मैदानों, रावण दहन स्थलों और विसर्जन घाटों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है.
176 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित, 20 विसर्जन स्थलों पर व्यवस्था
गौतमबुद्धनगर में कुल 12 बड़े पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. जिले में कुल 176 प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन और प्राधिकरण के सहयोग से 20 प्रमुख विसर्जन स्थल और कृत्रिम तालाब तैयार किए गए हैं. इन स्थलों पर पुलिस की टीमें लगातार निगरानी करेंगी, ताकि विसर्जन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो.
एडिशनल डीसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि नोएडा जोन में पांच प्रमुख रामलीलाओं का आयोजन होता है, जहां रावण दहन के कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे. सभी प्रमुख स्थलों पर सिविल पुलिस, पीएसी और राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
20 से 24 अक्टूबर तक होंगे विभिन्न आयोजन
जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक, मंगलवार, 20 अक्टूबर को कमिश्नरेट क्षेत्र में 46 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन और 32 स्थानों पर रावण दहन के कार्यक्रम निर्धारित हैं. वहीं, 21 अक्टूबर को सबसे अधिक 124 प्रतिमाओं का विसर्जन होगा. इस दिन ग्रेटर नोएडा में दो स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसके अलावा 22 और 24 अक्टूबर को शेष प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा.
24 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा जोन में तीन स्थानों पर रावण दहन के साथ उत्सव का समापन होगा. पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. साथ ही लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, पुलिस का सहयोग करने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
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