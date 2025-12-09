ETV Bharat / state

गौतम अडानी पहुंचे दिव्यांग स्कूल 'पहला कदम', 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा

धनबाद: आईआईटी (आइएसएम) के 100वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी धनबाद पहुंचे. आईआईटी (आइएसएम) से निकलने के बाद वह सीधे सरायढेला स्थित नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित पहला कदम स्कूल के दिव्यांग बच्चों से मिलने पहुंचे. उन्होंने स्कूल का दौरा किया. इस दौरान दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की.



तीन वर्ष में देंगे तीन करोड़ रुपए

विद्यालय के भ्रमण के दौरान बच्चों की क्षमताओं और ट्रस्ट के कार्य को उन्होंने समझा. इसके बाद गौतम अडानी ने नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 3 करोड़ रुपए की विशेष सहयोग देने की घोषणा की. यह रकम अगले 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की राशि के रूप में प्रदान की जाएगी. यह पैसा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, थैरेपी, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नए अवसरों के सृजन में खर्च किया जाएगा.

जानकारी देते स्कूल के संचालक (ईटीवी भारत)

इस अवसर पर अडानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए तैयार 'नई उड़ान कैफे' का भी उद्घाटन किया. यह कैफे विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा. जिसमें कैफे संचालन, सर्विंग एवं ग्राहक सेवा, रसोई एवं खाद्य प्रबंधन, स्वच्छता एवं हाइजीन और व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करेगा. इस कैफे का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को स्वावलंबन, आत्मविश्वास और रोजगार के अवसर प्रदान करना है.