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गौशालाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर; बाराबंकी में एक यूनिट का शुभारंभ, जानिये क्या है प्लान?

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

बाराबंकी : अब गोबर से लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्युर यानी तरल किण्वित जैविक खाद बनाकर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. इसके लिए बुधवार को एक यूनिट का शुभारंभ किया गया. मुख्य विकास अधिकारी ने गो पूजन कर इसका शुभारंभ किया.

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यानी तरल किण्वित जैविक खाद पोषक तत्वों से भरपूर एक तरल जैविक उर्वरक है, जिसे गोबर, कम्पोस्ट एवं फसल अवशेष जैसी जैविक सामग्रियों के किण्वन यानी फर्मेंटेशन द्वारा तैयार किया जाता है. इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता एवं सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों में वृद्धि होती है तथा पौधों को शीघ्र पोषण प्राप्त होता है.