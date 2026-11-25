गौशालाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर; बाराबंकी में एक यूनिट का शुभारंभ, जानिये क्या है प्लान?
मुख्य विकास अधिकारी ने गो पूजन कर इसका शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:40 PM IST
बाराबंकी : अब गोबर से लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्युर यानी तरल किण्वित जैविक खाद बनाकर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. इसके लिए बुधवार को एक यूनिट का शुभारंभ किया गया. मुख्य विकास अधिकारी ने गो पूजन कर इसका शुभारंभ किया.
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर यानी तरल किण्वित जैविक खाद पोषक तत्वों से भरपूर एक तरल जैविक उर्वरक है, जिसे गोबर, कम्पोस्ट एवं फसल अवशेष जैसी जैविक सामग्रियों के किण्वन यानी फर्मेंटेशन द्वारा तैयार किया जाता है. इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता एवं सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों में वृद्धि होती है तथा पौधों को शीघ्र पोषण प्राप्त होता है.
इस मौके पर अपर निदेशक डॉ. अरविन्द कुमार वैश्य ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दान पर निर्भरता कम करते हुए पशु उप-उत्पादों के माध्यम से आय सृजन पर विशेष जोर दिया. उप निदेशक कृषि ने तरल किण्वित जैविक खाद की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह रासायनिक उत्पादों की तुलना में कम लागत पर उपलब्ध होती है.
उन्होंने कहा कि इसके उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होने के साथ-साथ संतुलित कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में भी सहायता मिलती है. इस मौके पर सीमैप के प्रतिनिधियों द्वारा जैविक खाद की उपयोगिता एवं कृषि क्षेत्र में इसके महत्व के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे.
बताते चलें कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से विकासखंड रामनगर के कटियारा स्थित अस्थाई गो आश्रय स्थल चांदामऊ में एक यूनिट की स्थापना की गई है जो गोबर से तरल जैविक खाद तैयार करेगी. बुधवार को एक संस्था के प्रतिनिधि और जिले के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य विकास अधिकारी पंकज वर्मा ने गो पूजन कर इस यूनिट का शुभारंभ किया.
संस्था के प्रतिनिधि ने बताया कि सर्वप्रथम इनपुट यूनिट में गोबर का संग्रहण किया जाएगा. इसके बाद गोबर को समान मात्रा में पानी के साथ मिलाकर सूक्ष्मजीव कल्चर से संरोपित किया जाएगा. इस मिश्रण को बायो-डाइजेस्टर यूनिट में 30 से 40 दिनों तक अवायवीय किण्वन यानी एनारोबिक फर्मेंटेशन के लिए रखा जाएगा, जिससे फसलों के लिए उपयोगी जैविक पोषक घोल प्राप्त होगा.
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