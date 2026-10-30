उन्नाव में शिवमय हुआ गौरी गांव, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु
कथा का आयोजन 30 अक्टूबर से पांच नवंबर तक किया जाएगा. इसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:03 PM IST
उन्नाव: उन्नाव जिले के बीघापुर क्षेत्र का गौरी गांव शुक्रवार को शिवभक्ति के रंग में रंग गया. प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे.
जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अरुण सिंह की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ. कथा का आयोजन 30 अक्टूबर से पांच नवंबर तक किया जाएगा. इसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.
ढाई लाख वर्गफीट में तैयार हुआ वाटरप्रूफ पंडाल, भव्य कलश यात्रा में महिलाओं ने लिया हिस्सा. हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा, सुरक्षा के लिए लगाए गए 80 सीसीटीवी कैमरे.
कथा के शुभारंभ से पहले गोदावलेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई. इसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर हिस्सा लिया.
पारंपरिक धार्मिक वातावरण और शिवभक्ति के जयकारों के बीच निकली कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया.
मौसम अनुकूल रहने और प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई. आसमान से बरसते फूलों के बीच श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए.
इस आयोजन को बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए गौरी गांव में करीब ढाई लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में विशाल वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है. इसमें श्रद्धालुओं के बैठने, कथा सुनने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा, भक्ति और धार्मिक प्रसंगों का वर्णन सुनाएंगे. उनके कथा वाचन को लेकर आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं में भी उत्साह है.
सुरक्षा और व्यवस्था के लिए व्यापक इंतज़ाम
आयोजन में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. पूरे आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी के लिए 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए आयोजन स्थल को 36 सेक्टरों में विभाजित किया गया है.
इसके अलावा श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए 20 स्थान निर्धारित किए गए हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो.
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल, मोबाइल शौचालय और आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है.
आयोजन स्थल पर आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्वयंसेवकों और आयोजन समिति के सदस्यों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
अरुण सिंह ने की सहयोग की अपील
आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण सिंह ने स्थानीय लोगों से कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है.
उन्होंने कहा कि कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में स्थानीय लोग श्रद्धालुओं की सहायता करें और गांव सहित आयोजन स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग दें.
30 अक्टूबर से पांच नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन शिव महापुराण कथा का श्रवण करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे. आयोजन के जरिए गौरी गांव धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.
अब आयोजन समिति के सामने सात दिनों तक श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी.