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उन्नाव में शिवमय हुआ गौरी गांव, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु. ( ETV Bharat )

उन्नाव: उन्नाव जिले के बीघापुर क्षेत्र का गौरी गांव शुक्रवार को शिवभक्ति के रंग में रंग गया. प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से शिव महापुराण कथा सुनने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे.

जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अरुण सिंह की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ. कथा का आयोजन 30 अक्टूबर से पांच नवंबर तक किया जाएगा. इसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

उन्नाव में शिवमय हुआ गौरी गांव, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु. (ETV Bharat) ढाई लाख वर्गफीट में तैयार हुआ वाटरप्रूफ पंडाल, भव्य कलश यात्रा में महिलाओं ने लिया हिस्सा. हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा, सुरक्षा के लिए लगाए गए 80 सीसीटीवी कैमरे. कथा के शुभारंभ से पहले गोदावलेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई. इसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर हिस्सा लिया. पारंपरिक धार्मिक वातावरण और शिवभक्ति के जयकारों के बीच निकली कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया. पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु. (ETV Bharat) मौसम अनुकूल रहने और प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई. आसमान से बरसते फूलों के बीच श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए. इस आयोजन को बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए गौरी गांव में करीब ढाई लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में विशाल वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है. इसमें श्रद्धालुओं के बैठने, कथा सुनने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा, भक्ति और धार्मिक प्रसंगों का वर्णन सुनाएंगे. उनके कथा वाचन को लेकर आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं में भी उत्साह है. पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु. (ETV Bharat) सुरक्षा और व्यवस्था के लिए व्यापक इंतज़ाम आयोजन में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है. पूरे आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी के लिए 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.