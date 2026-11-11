गौरीकुंड के गौरी माई मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब यहां होगी मां की पूजा-अर्चना
गौरीकुंड के गौरी माई मंदिर के कपाट सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ बंद, माता पार्वती से जुड़ी है मान्यता
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 4:18 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड स्थित प्रसिद्ध गौरी माई मंदिर के कपाट विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. 11 नवंबर की सुबह ठीक 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच मंदिर के कपाट बंद किए गए. इसके साथ गौरीकुंड में 6 महीने तक चलने वाली ग्रीष्मकालीन पूजा-अर्चना का समापन हो गया.
गौरी गांव में होंगे गौरी माई के दर्शन: कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर में धार्मिक वातावरण बना रहा. मां गौरी के जयकारों और पूजा-अर्चना के बीच शीतकालीन प्रवास की परंपरा संपन्न हुई. अब आगामी 6 महीने तक मां गौरी की नियमित पूजा-अर्चना उनके शीतकालीन पूजा स्थल गौरी गांव में संपन्न होगी. श्रद्धालु शीतकाल के दौरान गौरी गांव पहुंचकर मां के दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे.
केदारनाथ धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड स्थित प्रसिद्ध गौरी माई मंदिर के कपाट विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. अब आगामी 6 महीने तक मां गौरी की नियमित पूजा-अर्चना उनके शीतकालीन पूजा स्थल गौरी गांव में संपन्न होगी. #Gaurimai #rudraprayag https://t.co/U5rrtMS7XQ— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 11, 2026
क्या है मान्यता: धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, गौरीकुंड स्थित गौरी माई मंदिर माता पार्वती को समर्पित है. मान्यता है कि इसी पवित्र क्षेत्र में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी. यही कारण है कि गौरीकुंड का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व केदारनाथ धाम की यात्रा में विशेष स्थान रखता है. केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन से पहले गौरी माई मंदिर में शीश नवाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
गौरीकुंड न केवल केदारनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव है, बल्कि धार्मिक आस्था, पौराणिक मान्यताओं और प्राकृतिक सौंदर्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है. हर साल यात्रा सीजन में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले हजारों श्रद्धालु गौरी माई मंदिर में दर्शन कर अपनी यात्रा को आध्यात्मिक रूप से पूर्णता प्रदान करते हैं.
शीतकाल के आगमन के साथ ही केदारघाटी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में कपाट बंद होने की परंपराएं अब अंतिम चरण में पहुंच रही हैं. मौसम में बदलाव और हिमालयी क्षेत्र में बढ़ती ठंड के बीच मंदिरों की पूजा परंपराएं निर्धारित शीतकालीन स्थलों पर स्थानांतरित हो रही हैं. 6 महीने बाद आगामी यात्रा सीजन में ग्रीष्मकाल के आगमन के साथ गौरी माई मंदिर के कपाट दोबारा श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे.
"गौरी माई मंदिर के कपाट बुधवार सुबह 8 बजे धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. अब 6 महीने तक मां गौरी की पूजा-अर्चना गौरी गांव में संपन्न होगी. आगामी यात्रा सीजन में मंदिर के कपाट दोबारा खुलने के साथ ही गौरीकुंड में श्रद्धालुओं की आवाजाही और धार्मिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी."- रामचंद्र गोस्वामी, अध्यक्ष, व्यापार संघ
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