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गौरीकुंड के गौरी माई मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब यहां होगी मां की पूजा-अर्चना

गौरी माई मंदिर के कपाट हुए बंद ( फोटो सोर्स- Local Resident )

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड स्थित प्रसिद्ध गौरी माई मंदिर के कपाट विधि-विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. 11 नवंबर की सुबह ठीक 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच मंदिर के कपाट बंद किए गए. इसके साथ गौरीकुंड में 6 महीने तक चलने वाली ग्रीष्मकालीन पूजा-अर्चना का समापन हो गया.

गौरी गांव में होंगे गौरी माई के दर्शन: कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर में धार्मिक वातावरण बना रहा. मां गौरी के जयकारों और पूजा-अर्चना के बीच शीतकालीन प्रवास की परंपरा संपन्न हुई. अब आगामी 6 महीने तक मां गौरी की नियमित पूजा-अर्चना उनके शीतकालीन पूजा स्थल गौरी गांव में संपन्न होगी. श्रद्धालु शीतकाल के दौरान गौरी गांव पहुंचकर मां के दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे.