गौरी गौरा विसर्जन हिंसा मामले में गिरफ्तारी, 13 आरोपियों में से 10 नाबालिग

भाटापारा में गौरी गौरा विसर्जन में दो गुटों के बीच खूनी विवाद हुआ था. जिसमें पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Gauri Gaura immersion violence
गौरी गौरा विसर्जन हिंसा मामले में गिरफ्तारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 7, 2025 at 5:25 PM IST

बलौदाबाजार : भाटापारा शहर में देवउठनी एकादशी के मौके पर गौरा-गौरी विसर्जन के दौरान बड़ा बवाल हुआ था.सर्कस मैदान और शांति नगर वार्ड के दो टोलियों के बीच नाचने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रुप ले लिया. जिसमें दो गुटों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडा, रॉड, पत्थर और चाकू चलाए. जिसमें 15 से 20 लोग घायल हो गए थे. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है,जिसमें 10 नाबालिग हैं.

13 आरोपियों की गिरफ्तारी : ASP अभिषेक सिंह के मुताबिक SP भावना गुप्ता के निर्देश पर शहर थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. 6 नवंबर की रात तक पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 10 विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं.

गौरी गौरा विसर्जन हिंसा मामले में गिरफ्तारी (Etv Bharat)

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.जिनमें 10 विधि से संघर्षरत बालक हैं. सभी से पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. इस पूरे मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. शहर में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है- अभिषेक सिंह,एएसपी

भविष्य में हिंसक घटनाओं से निपटने की पूरी तैयारी : पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने संतकंवर राम वार्ड की गौरा-गौरी विसर्जन टोली के साथ खूनी विवाद किया था. खूनी विवाद के दौरान लाठी, डंडा, रॉड, पत्थर और चाकू से प्राणघातक हमला हुआ था. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान शहर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. सभी वार्डों और धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी निगरानी और पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न बने.

कहां हुई थी घटना : दो गुटों में मारपीट की घटना माता देवालय तालाब क्षेत्र की है. जहां हर साल सैकड़ों लोग पारंपरिक तरीके से गौरा-गौरी विसर्जन के लिए पहुंचते हैं. शनिवार शाम जब तालाब किनारे डीजे की धुन पर दोनों टोलियों के युवक नाच रहे थे, तभी हल्की धक्का-मुक्की ने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया.कुछ ही मिनटों में तालाब परिसर रणभूमि बन गया था.प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शांति नगर वार्ड की टोली विसर्जन के लिए तालाब के पास पहुंची थी. इसी दौरान सर्कस मैदान की टोली भी लौट रही थी. दोनों के बीच डीजे की आवाज और नाचने को लेकर कहासुनी हो गई.

मौके पर मच गई थी भगदड़,थाने में हुआ था प्रदर्शन : विसर्जन के दौरान दो युवकों के बीच हाथापाई शुरू हुई और फिर अचानक भीड़ ने लाठियां, पत्थर और चाकू उठा लिए. घटना इतनी तेजी से बढ़ी कि मौके पर भगदड़ मच गई. महिलाओं और बच्चों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया. कई लोग खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे गिरे दिखे. स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने किसी तरह बीच-बचाव कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया.जिसमें से 7 की हालत गंभीर थी.घटना के बाद शांति नगर वार्ड के सैकड़ों युवक और महिलाएं भाटापारा शहर थाना पहुंचकर हंगामा किए थे.लोगों का आरोप था कि प्रशासन को पहले से पता था कि शहर में 17 जगहों पर विसर्जन कार्यक्रम होने वाला है. फिर भी पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं तैनात किया गया.

गौरा-गौरी विसर्जन की परंपरा में पहली बार हिंसा : भाटापारा में गौरा गौरी का त्योहार हमेशा से सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रहा है.इस परंपरा में महिलाएं गौरा गौरी की प्रतिमाएं बनाकर पूजा करती हैं. पुरुष विसर्जन जुलूस निकालते हैं.स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि यह उत्सव हिंसा में बदल गया. समाज के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी धार्मिक परंपरा की पवित्रता बनी रहे.

