ETV Bharat / state

गौरेला में रेलवे फाटक से लोग परेशान, ओवरब्रिज या अंडरब्रिज की मांग, कहा- रोज मरीज और छात्रों को भी हो रही देरी

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नागरिक संघर्ष मंच ने स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन, सकारात्मक कदम नहीं उठाने पर आंदोलन की भी चेतावनी

demanding overbridge or underbridge
गौरेला में रेलवे फाटक से लोग परेशान, ओवरब्रिज या अंडरब्रिज की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के गौरेला में रेलवे फाटक से लोग परेशान हैं. गोरखपुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. लगातार हो रही लोगों को परेशानियों के बीच अब नागरिक संघर्ष मंच ने आंदोलन की चेतावनी दी है. मंच के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रवासियों ने पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की है.

छात्र, मरीज सब हो रहे परेशान

लोगों का कहना है कि गौरेला से गोरखपुर होते हुए मध्यप्रदेश स्थित इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जिला जेल और लगभग 20 गांवों के हजारों लोगों का प्रतिदिन इस मार्ग से आवागमन होता है. रेलवे फाटक बार-बार बंद होने और लंबे समय तक जाम जैसी स्थिति बनने से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, मरीजों और ग्रामीणों को हर दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

जीपीएम में लोगों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

पहले भी दे चुके कई ज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार रेलवे जीएम, बिलासपुर डीआरएम, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है. फाटक पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है.

स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को रोजाना देर होने की समस्या का सामना करना पड़ता है. वहीं आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी दिक्कत होती है. लगातार बढ़ते यातायात दबाव के चलते दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है. -अफसर खान, उपसरपंच गोरखपुर

उग्र आंदोलन की चेतावनी

नागरिक संघर्ष मंच ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और मंच के सदस्य मौजूद रहे.

राष्ट्रीय जनगणना 2027 में गौरेला पेंड्रा मरवाही ने रचा इतिहास , सौ फीसदी कार्य किया पूरा
मध्यप्रदेश की सीमा से चार हाथियों का दल पहुंचा मरवाही
रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी, CBI ने की बड़ी कार्रवाई, दुर्ग और रायपुर से हुई गिरफ्तारी

TAGGED:

GAURELA RAILWAY CROSSING
रेलवे फाटक से परेशानी
ओवरब्रिज या अंडरब्रिज की मांग
GPM DISTRICT
DEMAND OVERBRIDGE OR UNDERBRIDGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.