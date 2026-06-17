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GPM जिले में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी, एक युवक गंभीर रूप से घायल

गौरेला थाना क्षेत्र के भरियानटोला गोरखपुर की घटना, तीन आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

GPM stabbing case
GPM जिले में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम भरियानटोला गोरखपुर में पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की घटना सामने आई है. इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे युवक को भी चोटें आई हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

ताश खेलने के दौरान हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, गोरखपुर निवासी दुर्गेश भरिया गांव के शिव मंदिर के पास रामू भरिया, रोहित भरिया और अन्य लोगों के साथ ताश खेल रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दुर्गेश और रामू के बीच विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि इसी विवाद की रंजिश में बाद में रामू भरिया अपने साथियों महेश कोल और हरजितेन्द्र गोंड के साथ दुर्गेश के घर के पास पहुंचा. वहां तीनों ने गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी.

घर जाते समय किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ग्रामीणों ने आरोपियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए. इसके बाद जब दुर्गेश अपने घर की ओर जा रहा था, तभी तीनों आरोपी उसके पीछे दौड़ पड़े. आरोप है कि महेश कोल और हरजितेन्द्र गोंड ने दुर्गेश को पकड़ लिया, जबकि रामू भरिया ने चाकू से उस पर कई वार किए.

आरोपी भी हुआ घायल

हमले में दुर्गेश के पेट और पीठ पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा. वहीं घटना के दौरान हुई झड़प में आरोपी रामू भरिया भी घायल हो गया.

सुबह करीब 10 बजे ये अस्पताल आए हैं. एक को पीठ और पेट पर चाकू से 3-4 वार किए गए हैं. सिम्स बिलासपुर सर्जरी डिपार्ट रेफर किया गया है- डॉ पुष्पराज सिंह चिकित्सक जिला अस्पताल

डायल-112 ने पहुंचाया अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया. इसके बाद डायल-112 की टीम दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर गई. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दुर्गेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया. वहीं, रामू भरिया का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

2 पक्षों में विवाद हुआ है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को अभिरक्षा में लिया है और पूछताछ के साथ बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है- अविनाश मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

3 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

गौरेला पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर रामू भरिया, महेश कोल और हरजितेन्द्र गोंड के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने फरार आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

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