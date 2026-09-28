गौरेला पेंड्रा मरवाही को सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने किया सम्मानित
गौरेला पेंड्रा मरवाही को बड़ी उपलब्धि मिली है. जीपीएम जिला प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2026 at 10:51 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले ने पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. जिले की प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत के प्रभावी प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही को छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिले को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन (सीजीटीटीए) के संयुक्त तत्वावधान में ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस’ का आयोजन किया गया था. इसी कार्यक्रम के दौरान जीपीएम जिले को पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड प्रदान किया गया. सम्मान मिलने से जिले में पर्यटन विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों को नई पहचान मिली है.
कार्यक्रम के दौरान जिले की महत्वपूर्ण पुरासांस्कृतिक धरोहर धनपुर पर आधारित आकर्षक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा, पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे, जीपीएम कलेक्टर विजय दयाराम के. तथा जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे ने कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया.
विश्व पर्यटन दिवस पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की गौरवपूर्ण उपलब्धि! ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस’ में जिले की पुरासांस्कृतिक धरोहर धनपुर पर आधारित कॉफी टेबल बुक का गरिमामय विमोचन हुआ। साथ ही जिले को ‘सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया। #GPM #Tourism https://t.co/Jsot2r0YUY— Gaurela Pendra Marwahi (@GPM_DIST_CG) September 27, 2026
कॉफी टेबल बुक में धनपुर की पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं, ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन संभावनाओं को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है. इसके माध्यम से धनपुर की विरासत को प्रदेश और देश के पर्यटकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है. माना जा रहा है कि इससे धनपुर के साथ जिले के अन्य पर्यटन स्थलों के प्रति भी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा.
गौरतलब है कि जीपीएम जिला प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है. जिले में पहाड़, जंगल, जलप्रपात, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन स्थलों की पहचान, संरक्षण, प्रचार-प्रसार और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड को इन प्रयासों की महत्वपूर्ण पहचान माना जा रहा है. इससे जिले को प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है.