छत्तीसगढ़ में एक साथ 52 हाथियों की धमक से लोगों में हड़कंप, दहशत में कट रहा जीवन
छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है. मरवाही वन मंडल में 52 हाथियों की मौजूदगी है. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 2:00 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वनमंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में 52 हाथियों के दल की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं. बीते एक सप्ताह से हाथियों का दल इस इलाके में घूम रहा है. अब हाथियों का दल तीन से चार अलग-अलग समूहों में बंट गया है.
हाथियों की लगातार आवाजाही से जंगल से लगे गांवों के ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई है. जान-माल की सुरक्षा के लिए ग्रामीण रातभर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं.
बहुत डर लगता है. करीब 52-53 हाथी हैं. करीब हफ्ते भर से यहां डेरा डाले हुए हैं. बहुत मुश्किल से हमारा वक्त कट रहा है. हाथियों का झुंड जब खेतों में जाता है तो कोई भी फसल नहीं बचती है. बहुत ज्यादा दिक्कत है. हम रात में भी जागते रहते हैं. हाथी के डर की वजह से रतजगा करने को मजबूर हैं- छक्के लाल मार्को गले, ग्रामीण
किसानों को सता रही फसलों की चिंता
किसानों को फसल की चिंता सता रही है. ग्रामीणों को किसी अप्रिय घटना का डर बना हुआ है. लोग घर की छतों में रात गुजारने को मजबूर है. ग्रामीण घर के ऊपर तंबू बनाकर रह रहे हैं. वहीं सबसे ज्यादा चिंता जंगल से सटे स्कूलों को लेकर है.
यहां से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर हाथी हैं. लोगों में डर है- लखन लाल सुमेर, शिक्षक
एहतियातन हमने जंगल से लगे स्कूलों की लिस्ट बनाई है. वनमंडल अधिकारी से बात हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्कूलों में समय से छुट्टी कराई जाएगी ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके- मुकेश साहू, वन परिक्षेत्र अधिकारी, मरवाही
अलर्ट पर जीपीएम वन विभाग
बहरीझोरखी इलाके के जंगल में हाथियों के दल से जुड़ी एक और चर्चा सामने आई है. ग्रामीणों का कहना है कि दल में शामिल एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया है. हालांकि, वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है. यह जरूर कहा गया है कि दल में 3 से 4 मादा हाथियों के गर्भवती होने की उन्हें जानकारी है.हाथियों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है.
52 हाथियों का दल है. मरवाही वन परिक्षेत्र में घूम रहे हैं. हाथी अलग अलग ग्रुप में बंट गए हैं और अलग अलग गांवों में घूम रहे हैं- मुकेश साहू, वन परिक्षेत्र अधिकारी, मरवाही
वन विभाग का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हाथी मानव द्वंद्व रोकने की है. इसके लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं. दानीकुंडी में हाथी निगरानी केंद्र स्थापित किया है. हाथी मित्र दल के सदस्य लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
वन विभाग के कर्मचारियों की रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी लगा रहे हैं. हम आसपास के गांवों में मुनादी कर लोगों को सतर्क कर रहे हैं. किसी भी गांव में हाथी घुस जाता है तो उस गांव के लोगों को दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह की जनहानि, मकान हानि और फसल हानि न हो - मुकेश साहू, वन परिक्षेत्र अधिकारी, मरवाही
जंगल से लगे आसपास के चार स्कूलों में छुट्टी देने के संबंध में उच्चाधिकारियों से आग्रह किया गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. फिलहाल हाथियों की मौजूदगी से क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है.