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छत्तीसगढ़ में एक साथ 52 हाथियों की धमक से लोगों में हड़कंप, दहशत में कट रहा जीवन

जीपीएम में हाथियों ने बढ़ाई परेशानी ( ETV BHARAT )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वनमंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में 52 हाथियों के दल की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं. बीते एक सप्ताह से हाथियों का दल इस इलाके में घूम रहा है. अब हाथियों का दल तीन से चार अलग-अलग समूहों में बंट गया है.

हाथियों की लगातार आवाजाही से जंगल से लगे गांवों के ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई है. जान-माल की सुरक्षा के लिए ग्रामीण रातभर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं.