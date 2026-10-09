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भगत सिंह की बेबसी ने कोरोना काल की यादें की ताजा, सांसों के लिए संघर्ष, बिजली बनी मुसीबत

ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करता जीपीएम का भगत सिंह कुशराम ( ETV BHARAT )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: नाक में ऑक्सीजन की नली, बाइक पर बीमार शख्स, रस्सी से बंधा ऑक्सीजन सिलेंडर, यह तस्वीर कोरोना काल की यादें ताजा करती हैं, जब सांसों के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गिरारी गांव के भगत सिंह कुशराम के लिए आज भी यह संघर्ष, जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है.

सांसों के लिए हर तीन दिन में सफर करने को मजबूर पेंड्रा के ग्राम पंचायत गिरारी के भलवाही टिकरा मोहल्ले के रहने वाले भगत सिंह कुशराम का इलाज बिलासपुर के गनियारी अस्पताल में चल रहा है. बीमारी के चलते उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. उन्हें लिवर की गंभीर बीमारी है, इसलिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए हर दो से तीन दिन में बाइक पर बैठकर गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर गौरेला जाना पड़ता है.