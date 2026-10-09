भगत सिंह की बेबसी ने कोरोना काल की यादें की ताजा, सांसों के लिए संघर्ष, बिजली बनी मुसीबत
ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जिंदगी की जंग लड़ रहे मरीज ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 10:00 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: नाक में ऑक्सीजन की नली, बाइक पर बीमार शख्स, रस्सी से बंधा ऑक्सीजन सिलेंडर, यह तस्वीर कोरोना काल की यादें ताजा करती हैं, जब सांसों के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गिरारी गांव के भगत सिंह कुशराम के लिए आज भी यह संघर्ष, जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है.
सांसों के लिए हर तीन दिन में सफर करने को मजबूर
पेंड्रा के ग्राम पंचायत गिरारी के भलवाही टिकरा मोहल्ले के रहने वाले भगत सिंह कुशराम का इलाज बिलासपुर के गनियारी अस्पताल में चल रहा है. बीमारी के चलते उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. उन्हें लिवर की गंभीर बीमारी है, इसलिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए हर दो से तीन दिन में बाइक पर बैठकर गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर गौरेला जाना पड़ता है.
लगातार परेशानी झेल रहे भगत सिंह कुशराम
भगत सिंह ने बताया कि अगर सिलेंडर को थोड़ा थोड़ा उपयोग किया जाता है तो एक सिलेंडर करीब ढाई से तीन दिन तक चलता है. अगर अच्छे से सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो 3 से 4 घंटे ही उपयोग संभव है. इसके बाद किसी पड़ोसी की बाइक पर बैठकर सिलेंडर के साथ गौरेला जाना पड़ता है.
भगत सिंह का कहना है कि स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बिजली से चलने वाली ऑक्सीजन जनरेटर मशीन दी गई है, लेकिन घर में बिजली गुल होने और कम वोल्टेज की समस्या के कारण मशीन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है.
बहुत ज्यादा परेशानी होती है. दूसरे की बाइक मांगता हूं. 100 रुपए अलग से देता हूं. 300 रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर का देता हूं. 14-15 किलोमीटर जाना पड़ता है. सिलेंडर ढाई से तीन घंटे चलता है. बिजली का पावर अच्छा रहता है तो मशीन चलती है. बिजली की व्यवस्था करने कोई भी आज तक नहीं आया. कोई सरकारी मदद नहीं मिली-भगत सिंह कुशराम, पीड़ित
करीब 6-7 महीने से परेशान हैं. सांस की समस्या है. बिजली की समस्या की वजह से परेशान हैं. मशीन ठीक से नहीं चलती, इसलिए सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. गनियारी में स्मार्ट कार्ड से इलाज होता है-सुखदेव सिंह, भगत सिंह के पड़ोसी
स्थायी राहत की उम्मीद
भगत सिंह चाहते हैं कि मशीन की तकनीकी जांच कराई जाए, बिजली की समस्या का समाधान हो और आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्हें शासन प्रशासन से मदद की आस है, ताकि स्थायी राहत मिले और हर तीन दिन में 15 किलोमीटर का कठिन सफर न करना पड़े.