नल जल योजना 2 साल से बंद और बिल भेजा गया 6 लाख
गौरेला पेंड्रा मरवाही में कई जगह नल जल योजना दो साल से पूरी तरह ठप है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 9, 2025 at 12:10 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही के ग्राम पंचायत नगवाही में उस समय हड़कंप मच गया जब दो साल से बंद पड़ी नलजल योजना के तहत लगाए गए मीटर में लगभग 6 लाख रुपये का बिजली बिल पंचायत को मिला. इस भारी-भरकम बिल ने पंचायत को मुश्किल में डाल दिया है.
नलजल योजना का बुरा हाल
नगवाही ग्राम पंचायत के सरपंच मंगल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत नगवाही में नलजल योजना बीते दो साल से पूरी तरह ठप है. गांव के अधिकांश घरों में पानी के लिए नल का कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है. पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे जल आपूर्ति कभी सुचारू रूप से शुरू ही नहीं हो सकी. इतना ही नहीं, योजना के तहत स्थापित पंप हाउस भी लंबे समय से बंद है, और इसके संबंध में पंचायत ने PHE विभाग को कई बार लिखित सूचना भी भेजी है.
लगभग 6 लाख के आसपास का नल जल योजना का बिल आया है, जो घुरगेव पारा और ग्राम पंचायत नगवाही का है. पंप कनेक्शन बंद है, जहां चालू भी है तो वहां पानी नहीं आ रहा-मंगल सिंह, सरपंच, नगवाही ग्राम पंचायत
नलजल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप
सरपंच ने नलजल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है. उन्होंने इसकी लिखित शिकायत पीएचई विभाग में की है. सरपंच का कहना है कि शिकायत के बाद भी अब तक कोई भी अधिकारी जांच के लिए नहीं पहुंचा. सरपंच ने शिकायत में ये भी बताया कि पाइप कनेक्शन और घर कनेक्शन भी नहीं दिया गया है. जिस पर अधिकारी ने कनेक्शन कर पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.
अधिकारी ने दिया जांच का आश्वासन
6 लाख के बिल के बारे में जब पीएचई विभाग के अधिकारी से बात की गई तो पीएचई विभाग के EE एच पी सोनवानी ने कहा कि ग्राम पंचायत में सरपंच के नाम से मीटर लगा है. 6 लाख के बिल के बारे में उन्होंने जानकारी होने से इंकार किया. अधिकारी ने मामले की जांच बिजली विभाग से करवाने का आश्वासन दिया और व्यवस्था दुरुस्त करवाने की बात कही. अधिकारी ने भी माना कि इतना बिल नहीं आना चाहिए, इसकी जांच करवाई जाएगी. एच पी सोनवानी ने ये कहा कि जहां जहां ऐसी समस्या आ रही है वहां जांच कर मीटर सुधरवाया जाएगा.