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गौरेला पेंड्रा मरवाही गोलीकांड, व्यापारियों ने दी ये चेतावनी

कैंडल मार्च में काफी संख्या में व्यापारी, सामाजिक संगठनों के सदस्य और आम लोग शामिल हुए. सभी ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से मार्च निकाला और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाना चिंता का विषय है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: कोटमी साप्ताहिक बाजार में ज्वेलर्स संचालक प्रदीप सोनी से लूट और गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद जिले में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजन, व्यापारी संघ और स्थानीय लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की बात की है.

कैंडल मार्च के दौरान “प्रदीप सोनी को न्याय दो” और “आरोपियों को गिरफ्तार करो” जैसे नारों से शहर गूंज उठा. घटना को लेकर जिलेभर के व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

जीपीएम के व्यापारी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

गृह मंत्री विजय शर्मा ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन

वही गुरुवार को मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा से पीड़ित परिजनों की बात कराई. इस दौरान विजय शर्मा ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी किये जाने की बात कही. मंत्री ने ये भी कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

26 मई को साप्ताहिक बाजार में हुई थी व्यापारी की हत्या

मंगलवार को शाम 7 बजे कोटमी साप्ताहिक बाजार में व्यापारी अपना सामान पैक कर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी बाइक में कुछ लोग पहुंचे और उनका बैग छीनने की कोशिश की, इस दौरान झूमाझटकी हुई. अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी. घटना की सूचना तुरंत कोटमी पुलिस को दी गई. पुलिस घायल व्यापारी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दीपक बैज का बीजेपी सरकार पर आरोप

घटना के बाद मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है. 27 मई को पीसीसी चीफ दीपक बैज पीड़ित परिवार से मिलने पेंड्रा पहुंचे. दीपक बैज मुक्तिधाम भी गए और और मृत व्यापारी प्रदीप सोनी की अंत्येष्टि में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो घटनाएं पहले बस्तर में देखने को मिलती थी वो अब मैदानी क्षेत्रों में हो रही है. उन्होंने साय सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम होने का आरोप लगाया.