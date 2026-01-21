गौरेला पेंड्रा मरवाही एएसपी पर अवैध वसूली का आरोप, आईजी ने शुरू करवाई जांच
एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि उनको बदनाम करने और उनकी छवि बिगाड़ने के लिए षड़यंत्र रचा गया है.
Published : January 21, 2026 at 10:19 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: बिलासपुर के पूर्व एएसपी और वर्तमान में जीपीएम में पदस्थ एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल गंभीर विवादों में घिर गए हैं. उन पर अवैध वसूली का आरोप लगा है.
एएसपी पर अवैध वसूली का आरोप
बिलासपुर के स्पा संचालक भाइयों ने उन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए आईजी बिलासपुर से इसकी लिखित शिकायत की है. शिकायत के साथ एडिशनल एसपी के चेंबर में हुई बातचीत का वीडियो और व्हाट्सएप कॉलिंग के स्क्रीनशॉट भी सौंपे गए हैं.
आईजी ने बिलासपुर एसएसपी से मांगी रिपोर्ट
शिकायत में सीधे तौर पर एडिशनल एसपी के नाम से पैसे लेने की बात नहीं कही गई है, लेकिन स्थानीय पुलिसकर्मियों द्वारा मंथली वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने एसएसपी बिलासपुर को सात दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
इधर, मामले में एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल का बयान भी सामने आया है. उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया.
एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने घटना के बारे में बताया
एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया "जो वीडियो वायरल हुआ है वो 12 या 13 दिसंबर का है, जब मैं बिलासपुर में एडिशनल एसपी के रूप में पदस्थ था. उस दौरान एक लड़का किसी एफआईआर के मामले में बात करने पहुंचा था. मैंने उसे बताया कि संबंधित दस्तावेज लेकर आओगो तो एफआईआर की जाएगी, जिस पर उसने बताया कि एफआईआर हो चुकी है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो रही है. उसने अभद्रता पूर्वक पुलिस पर टिप्पणी की जिस पर मैंने आक्रोशित होकर उसे डांट लगाई."
एएसपी ने आगे कहा "वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किसी तरह के पैसों की डिमांड नहीं की है. उसके बाद मेरा जीपीएम ट्रांसफर हो गया. लिखित शिकायत में भी मेरे नाम का जिक्र नहीं है. लेकिन कई वीडियो बन रहे हैं जिसमें कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं."
एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि उनको बदनाम करने और उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए इस तरह का षड़यंत्र किया जा रहा है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है.