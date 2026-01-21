ETV Bharat / state

गौरेला पेंड्रा मरवाही एएसपी पर अवैध वसूली का आरोप, आईजी ने शुरू करवाई जांच

जीपीएम एडिशनल एसपी पर वसूली का आरोप, लिखित शिकायत पत्र की कॉपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिलासपुर के स्पा संचालक भाइयों ने उन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए आईजी बिलासपुर से इसकी लिखित शिकायत की है. शिकायत के साथ एडिशनल एसपी के चेंबर में हुई बातचीत का वीडियो और व्हाट्सएप कॉलिंग के स्क्रीनशॉट भी सौंपे गए हैं.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: बिलासपुर के पूर्व एएसपी और वर्तमान में जीपीएम में पदस्थ एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल गंभीर विवादों में घिर गए हैं. उन पर अवैध वसूली का आरोप लगा है.

आईजी ने बिलासपुर एसएसपी से मांगी रिपोर्ट

शिकायत में सीधे तौर पर एडिशनल एसपी के नाम से पैसे लेने की बात नहीं कही गई है, लेकिन स्थानीय पुलिसकर्मियों द्वारा मंथली वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने एसएसपी बिलासपुर को सात दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

इधर, मामले में एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल का बयान भी सामने आया है. उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया.

एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने घटना के बारे में बताया

एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया "जो वीडियो वायरल हुआ है वो 12 या 13 दिसंबर का है, जब मैं बिलासपुर में एडिशनल एसपी के रूप में पदस्थ था. उस दौरान एक लड़का किसी एफआईआर के मामले में बात करने पहुंचा था. मैंने उसे बताया कि संबंधित दस्तावेज लेकर आओगो तो एफआईआर की जाएगी, जिस पर उसने बताया कि एफआईआर हो चुकी है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो रही है. उसने अभद्रता पूर्वक पुलिस पर टिप्पणी की जिस पर मैंने आक्रोशित होकर उसे डांट लगाई."

एएसपी ने आगे कहा "वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किसी तरह के पैसों की डिमांड नहीं की है. उसके बाद मेरा जीपीएम ट्रांसफर हो गया. लिखित शिकायत में भी मेरे नाम का जिक्र नहीं है. लेकिन कई वीडियो बन रहे हैं जिसमें कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं."

एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि उनको बदनाम करने और उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए इस तरह का षड़यंत्र किया जा रहा है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है.