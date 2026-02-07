ETV Bharat / state

सरेराह युवती से मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश, CCTV में कैद वारदात

GPM जिले के गौरेला में राह चलती युवती से मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई. आरोपी बाइक में सवार थे.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 2:40 PM IST

GPM: जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई. पुराना गौरेला के खैरमाई चौक में रहने वाली एक युवती से मोबाइल छीनकर आरोपी फरार हो गए. पीड़िता की पहचान कुमारी रिया साहू के रूप में हुई है, जो खैरमाई चौक, पुराना गौरेला की निवासी हैं.

काम से लौटते समय हुई वारदात

पीड़िता भारतीय स्टेट बैंक पेंड्रारोड के पास स्थित सीएससी सेंटर में काम करती है. घटना वाले दिन शाम करीब 7 बजे, वह काम खत्म कर पैदल अपने घर लौट रही थी. इस दौरान वह अपनी सहेली से मोबाइल पर बात कर रही थी.

बाइक सवार युवकों ने छीना मोबाइल

जब युवती अमरकंटक रोड स्थित मदीना मस्जिद के पास पहुंची, तभी बाइक पर सवार दो अज्ञात युवक अचानक आए और उसके हाथ से Vivo Y51A मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए. मोबाइल में जियो कंपनी का सिम कार्ड लगा हुआ था.

CCTV में कैद हुई घटना

घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने थाना गौरेला पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. आवेदन में मोबाइल का IMEI नंबर भी दर्ज कराया गया है. मोबाइल स्नैचिंग की यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात बाइक सवार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

