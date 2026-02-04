ETV Bharat / state

गौरव वल्लभ का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले, 'उन्हें बजट समझ नहीं आता, तो वे मुझसे ट्यूशन ले सकते हैं'

गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर कार्टून कैरेक्टर.

BJP National Spokesperson Gaurav Vallabh
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 7:18 PM IST

उदयपुर: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार गौरव वल्लभ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है. जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और जनता द्वारा दिए गए टैक्स से उन्हें सुविधाएं मिलती हैं. ऐसे में इस पद पर बैठे व्यक्ति से गंभीरता और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है. गौरव वल्लभ बुधवार को उदयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ नहीं आता है, तो वे उनसे ट्यूशन ले सकते हैं. गौरव वल्लभ ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर कार्टून कैरेक्टर हैं.

'मंत्रियों को कह देते हैं गद्दार': उन्होंने कहा कि जब आम आदमी बाजार से 5 रुपए का टूथपेस्ट खरीदता है, तो उस पर दिए गए जीएसटी से नेताओं की सुविधाएं चलती हैं. बावजूद इसके राहुल गांधी संसद में गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं और मंत्रियों को गद्दार तक कह देते हैं. गौरव वल्लभ ने कहा कि देश और दुनिया जानती है कि देश के साथ गद्दारी किसने की और सिख समुदाय के साथ हुए अत्याचारों का जिम्मेदार कौन रहा है.

गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर जमकर कसे तंज (ETV Bharat Udaipur)

'सड़क छाप भाषा संसद की गरिमा के खिलाफ': गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर बिना दस्तावेज और प्रमाण के आरोप लगाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को कोट किया जा रहा है, उसका कोई प्रिंटेड वक्तव्य या आधिकारिक दस्तावेज मौजूद नहीं है. जनरल नरवणे ने कम से कम 20 इंटरव्यू में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है. इसके बावजूद बजट सेशन में बजट के बारे में बोलने के बजाय, राहुल इस तरह की देश विरोधी बातें संसद में खड़े होकर करना चाहते हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आता, तो वे उनसे ट्यूशन ले सकते हैं. साथ ही उन्हें योग और मानसिक संतुलन बनाए रखने की भी सलाह दी. गौरव वल्लभ ने कहा कि सड़क छाप भाषा और स्तरहीन बयान संसद की गरिमा के खिलाफ हैं.

'शाम को करें योग': उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से विदेश नहीं गए हैं. इसलिए शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है. विदेश जाकर वे तरोताजा महसूस करते हैं और तब बयान संतुलित रहते हैं. गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी की समझ और उनकी भाषा शैली पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगर समझ में नहीं आता, तो उन्हें रोजाना शाम 4:30 बजे मुझसे इकोनॉमिक्स की ट्यूशन लेनी चाहिए. वे रोज योग की क्लास भी अटेंड करें. क्योंकि वे रोज सुबह जल्दी नहीं उठते. इसलिए मैं शाम का शेड्यूल कह रहा हूं. हालांकि, उनको यह दोनों ही काम सुबह करने चाहिए. लेकिन वे सुबह जल्दी नहीं उठते, इसलिए शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक योग करें और अपने मेंटल बैलेंस को स्थिर रखें.

'राजस्थान बजट रखेगा विकास की नींव': गौरव वल्लभ ने कहा कि 1 फरवरी को केंद्र का बजट आया और अब 11 फरवरी को राजस्थान का बजट आने वाला है. एक और एक मिलकर ग्यारह होते हैं की कहावत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान ही, विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करेगा. 11 फरवरी को आने वाला राजस्थान का बजट प्रदेश के विकास की नींव रखेगा. गौरव वल्लभ ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि वे नृत्य, गमछा हिलाने या कार के बोनट पर चढ़ने जैसे मुद्दों पर बोलें, लेकिन अर्थव्यवस्था और विकास जैसे गंभीर विषयों पर बयान देने से बचें. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है.

