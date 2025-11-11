ETV Bharat / state

असमंजस खत्म, गौरव सैनी होंगे जयपुर नगर निगम के आयुक्त

जयपुर नगर निगम के आयुक्त गौरव सैनी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर के निगमों के एकीकरण के बाद आयुक्त को लेकर चल रहा असमंजस सोमवार देर रात खत्म हुआ. राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी पूर्व ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त डॉ. गौरव सैनी को सौंपी है. कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ.धीरज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए. एक शहर, एक निगम' मॉडल लागू होने के साथ ही जयपुर नगर निगम का नया अध्याय शुरू हो गया. साथ ही नए नगर निगम को अपना आयुक्त भी मिल गया. डॉ. गौरव सैनी (IAS, 2017) को जयपुर नगर निगम के आयुक्त पद पर लगाया गया है, जबकि डॉ. निधि पटेल (IAS, 2018), जो अब तक जयपुर नगर निगम हैरिटेज की आयुक्त और जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी थीं, उन्हें प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है. पढ़ें:अब जयपुर में होगा एक ही नगर निगम, 150 वार्ड होंगे, सरकार ने वार्डों के पुनर्गठन को दी मंजूरी