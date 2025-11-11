असमंजस खत्म, गौरव सैनी होंगे जयपुर नगर निगम के आयुक्त
एक शहर, एक निगम' मॉडल लागू होने के साथ ही जयपुर नगर निगम का नया अध्याय शुरू हो गया. उसे आयुक्त भी मिल गया.
Published : November 11, 2025 at 8:16 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के निगमों के एकीकरण के बाद आयुक्त को लेकर चल रहा असमंजस सोमवार देर रात खत्म हुआ. राज्य सरकार ने जयपुर नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी पूर्व ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त डॉ. गौरव सैनी को सौंपी है. कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ.धीरज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए.
एक शहर, एक निगम' मॉडल लागू होने के साथ ही जयपुर नगर निगम का नया अध्याय शुरू हो गया. साथ ही नए नगर निगम को अपना आयुक्त भी मिल गया. डॉ. गौरव सैनी (IAS, 2017) को जयपुर नगर निगम के आयुक्त पद पर लगाया गया है, जबकि डॉ. निधि पटेल (IAS, 2018), जो अब तक जयपुर नगर निगम हैरिटेज की आयुक्त और जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी थीं, उन्हें प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है.
नई व्यवस्था के तहत अब पूरा जयपुर शहर एकीकृत प्रशासनिक ढांचे में काम करेगा. इससे पहले सोमवार को जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम ने जयपुर नगर निगम के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला. कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये प्रशासक व्यवस्था अस्थायी है. राज्य सरकार की मंशा है कि जल्द ही नगर निगम के चुनाव कराए जाएं. उन्होंने कहा कि अब नागरिक अपनी शिकायतें या सुझाव केवल दफ्तरों तक सीमित न रखें, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं. फिलहाल प्रशासन का फोकस सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र को और प्रभावी बनाने और शहर की बुनियादी सेवाओं को एकीकृत करने पर रहेगा.
बहरहाल, ग्रेटर और हैरिटेज दोनों निगमों के विलय के बाद अब जयपुर एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करेगा. इससे शहर के संसाधनों के बेहतर उपयोग, पारदर्शी संचालन और नागरिक सुविधाओं के एकीकृत प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.