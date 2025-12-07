ETV Bharat / state

कवर्धा में 10.73 करोड़ की लागत से बनेगा गौरव पथ, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया भूमिपूजन

कवर्धा में 10.73 करोड़ की लागत से बनेगा गौरव पथ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा में बनेगा गौरव पथ, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कवर्धा: शहर को जल्द गौरव पथ मिलने वाला है. रविवार को इसका भूमिपूजन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया. राजनांदगांव बायपास (पिलारी नहर) से नवीन बाजार तक बनने वाले इस गौरव पथ की कुल लागत 10 करोड़ 73 लाख रुपये है. इस परियोजना को कवर्धा के विकास में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

यातायात होगा सुगम: भूमिपूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गौरव पथ केवल एक सड़क नहीं, बल्कि कवर्धा शहर के भविष्य को गति देने वाला विकास मार्ग है. लोहारा रोड बायपास से नवीन बाजार तक बनने वाला यह मार्ग शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम करेगा. साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि लाएगा. यह रोड शहर की सुंदरता को नई पहचान देगा.

मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भी 42 एकड़ भूमि आरक्षित करते हुए लगभग सवा 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है.- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चौपाटी निर्माण का भी ऐलान: उपमुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में दो आधुनिक चौपाटियों का निर्माण किया जा रहा है. भारत माता चौक से समनापुर तक सड़क निर्माण के लिए 2 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति मिली है. रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव की ओर से आने वाले प्रवेश मार्गों को फोर-लेन डिवाइडर युक्त सड़क के रूप में विकसित करने के लिए 54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

कवर्धा में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजनांदगांव बायपास (पिलारी नहर) से नवीन बाजार तक बनेगा गौरव पथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरव पथ निर्माण से रामनगर वार्ड शिवाजी कॉलोनी, रामनगर, शांतिदीप कॉलोनी और नवीन बाजार के हजारों लोगों को सीधे लाभ मिलेगा.