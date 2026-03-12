ETV Bharat / state

असम विधानसभा चुनाव में झामुमो की संभावित एंट्री को लेकर हलचल तेज, थाह लेने पहुंचे गौरव गोगोई!

एयरपोर्ट पर गौरव गोगोई और AICC के महासचिव जितेन्द्र सिंह का स्वागत करते कांग्रेस नेता ( ETV Bharat )

रिपोर्टः उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार के सबसे बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से असम विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लड़ने की इच्छा जताने और मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाल में असम के दो दौरों के बाद अब कांग्रेस ने झामुमो की असम चुनाव में भागीदारी को लेकर औपचारिक पहल शुरू कर दी है.

हालांकि असम कांग्रेस के अध्यक्ष एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होने वाली मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गौरव गोगोई के रांची आगमन पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं. उन्होंने कहा, "हम बिहार वाली स्थिति असम में नहीं दोहराने देंगे." डॉ. इरफान अंसारी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड के नेता नहीं हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता और जनाधार बढ़ा है. इसलिए हम चाहेंगे कि झामुमो असम में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े.

गौरव गोगोई और इरफान अंसारी का बयान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात- गौरव गोगोई

एआईसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह के साथ रांची पहुंचे असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने बंधु तिर्की जैसे अनुभवी और जनाधार वाले नेता को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है. उन्होंने असम के बड़े इलाके का दौरा कर वहां की स्थिति जान ली है. आने वाले दिनों में झारखंड कांग्रेस से सहयोग लेकर असम में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, इस पर आज चर्चा होगी.