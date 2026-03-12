ETV Bharat / state

असम विधानसभा चुनाव में झामुमो की संभावित एंट्री को लेकर हलचल तेज, थाह लेने पहुंचे गौरव गोगोई!

AICC के महासचिव जितेन्द्र सिंह के साथ गौरव गोगोई झारखंड पहुंचे हैं. यहां वे सीएम से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे.

Gaurav Gogoi in Jharkhand
एयरपोर्ट पर गौरव गोगोई और AICC के महासचिव जितेन्द्र सिंह का स्वागत करते कांग्रेस नेता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
रिपोर्टः उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार के सबसे बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से असम विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लड़ने की इच्छा जताने और मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के हाल में असम के दो दौरों के बाद अब कांग्रेस ने झामुमो की असम चुनाव में भागीदारी को लेकर औपचारिक पहल शुरू कर दी है.

हालांकि असम कांग्रेस के अध्यक्ष एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होने वाली मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गौरव गोगोई के रांची आगमन पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं. उन्होंने कहा, "हम बिहार वाली स्थिति असम में नहीं दोहराने देंगे." डॉ. इरफान अंसारी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड के नेता नहीं हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता और जनाधार बढ़ा है. इसलिए हम चाहेंगे कि झामुमो असम में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े.

गौरव गोगोई और इरफान अंसारी का बयान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात- गौरव गोगोई

एआईसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह के साथ रांची पहुंचे असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने बंधु तिर्की जैसे अनुभवी और जनाधार वाले नेता को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है. उन्होंने असम के बड़े इलाके का दौरा कर वहां की स्थिति जान ली है. आने वाले दिनों में झारखंड कांग्रेस से सहयोग लेकर असम में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, इस पर आज चर्चा होगी.

असम में झामुमो के नेता तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कम अंतराल पर हुए दो दौरों को लेकर पूछे गए सवाल पर गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम गए हैं, निश्चित ही उन्होंने वहां के हालात देखे होंगे. असम इंडिया ब्लॉक में झामुमो को जगह दी जाएगी? इस सवाल के जवाब में गौरव गोगोई ने कहा कि ये बातें मीडिया के सामने नहीं कही जाती हैं.

असम में नए चुनावी साथी? जय भारत पार्टी के साथ गठबंधन के लग रहे कयास

झारखंड की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा असम चुनाव में 'जय भारत पार्टी' के साथ गठबंधन के माध्यम से राज्य में चुनावी रणक्षेत्र में उतरने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. ऐसे में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और एपीसीसी के अध्यक्ष गौरव गोगोई का झारखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

