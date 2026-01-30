ETV Bharat / state

गौरव गौतम का विपक्ष पर वार, बोले-"कांग्रेस जनता को भ्रमित कर सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रही"

सोनीपत में कष्ट निवारण बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

Sonipat Grievance Committee Meeting
मंत्री गौरव गौतम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 11:02 AM IST

सोनीपत: युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्यमंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में गुरुवार को लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 7 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया. शेष 8 शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बैठक से पहले सभी मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए.

अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश: राज्यमंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि, "वे अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से निर्वहन करें और आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करें.जनता को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

गौरव गौतम का विपक्ष पर वार (ETV Bharat)

कांग्रेस पर तीखा हमला: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेसी जनता को भ्रमित करने और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं. ऐसी राजनीति से जनता भली-भांति परिचित है और अब वह गुमराह होने वाली नहीं है."

फर्जी रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई तय: सोनीपत में सामने आए फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण पर बोलते हुए गौरव गौतम ने कहा कि, "जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है."

जनता के लिए सरकार के दरवाजे खुले: मंत्री गौरव गौतम ने आगे कहा कि, "सरकार के दरवाजे जनता के लिए 24 घंटे खुले हैं. यदि किसी व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी. सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन देना है."

