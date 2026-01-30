ETV Bharat / state

गौरव गौतम का विपक्ष पर वार, बोले-"कांग्रेस जनता को भ्रमित कर सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रही"

मंत्री गौरव गौतम ( ETV Bharat )

सोनीपत: युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्यमंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में गुरुवार को लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 7 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया. शेष 8 शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बैठक से पहले सभी मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए. अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश: राज्यमंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि, "वे अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से निर्वहन करें और आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करें.जनता को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." गौरव गौतम का विपक्ष पर वार (ETV Bharat)