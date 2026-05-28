अमेरिका में करनाल के युवक की सड़क हादसे में मौत, जमीन बेचकर बेटे को भेजा था विदेश
हरियाणा के करनाल के युवक गौरव की अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क हादसे में मौत हो गई है.
Published : May 28, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 4:22 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के गांव बाल पबाना के युवक की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत हो गई है. परिवार और ग्रामीणों को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
लाखों रुपए का कर्ज लेकर अमेरिका गया था : करनाल का 24 वर्षीय युवक गौरव 2 वर्ष पहले 12वीं की परीक्षा देकर अमेरिका गया था. लाखों रुपए का कर्ज उठाकर और जमीन बेचकर बेटे को अमेरिका भेजा गया था. गौरव अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था जहां सड़क दुर्घटना में उसकी जान चली गई. गौरव के पिता मजदूरी करते हैं.
शव को लाने की मांग : गौरव के पिता रामफल ने बताया कि वे मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार को पाल रहे हैं. एक इकलौता बेटा था जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, उसे भी ईश्वर ने छीन लिया. उन्होंने बताया कि 12वीं की परीक्षा देकर वो अमेरिका गया था. पहले किसी स्टोर पर काम कर रहा था, 2 दिन पहले ही उसने गाड़ी चलाने का काम किया, सुबह 8 बजे चाय नाश्ते के समय उसने अपने पिता से बातचीत की, घर पर मकान निर्माण के बारे में बातचीत की, शाम को 4.30 बजे उनके पास पुलिस का फोन आया लेकिन वे उनकी अंग्रेजी भाषा नहीं समझ सके. उन्होंने अपने दूसरे भाई को फोन दिया तो पता चला कि उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है. उन्होंने अब सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके बेटे के शव को गांव पहुंचा दिया जाए ताकि वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें.
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