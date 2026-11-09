लंगूर की पूंछ में आग से रोशनी, निभाई गई गौरा गौरी पूजा की 200 साल पुरानी परंपरा, पूरी हुई बस्तर की अनोखी रस्म
कोंडागांव में प्राचीन तरीके से गौरा गौरी की पूजा शुरू हुई. भारी संख्या में लोग इस पूजा में शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 9:19 PM IST
कोण्डागांव: बस्तर संभाग के कोंडागांव में गौरा-गौरी पूजन के दौरान करीब 200 साल पुरानी अनूठी परंपरा आज भी निभाई गई. यहां लंगूर की पूंछ में आग लगाकर उसकी रोशनी में गौरा-गौरी की प्रतिमाओं को निर्माण स्थल से पूजा स्थल तक लाया जाता है. आधुनिक रोशनी के साधन उपलब्ध होने के बावजूद समाज इस परंपरा को श्रद्धा के साथ निभा रहा है. गौरा-गौरी पूजन का आयोजन कोण्डागांव के बाजार परिसर में आदिवासी ध्रुव गोंड समाज द्वारा पिछले करीब 200 वर्षों से किया जा रहा है. इस वर्ष भी हिंगलाजिन माता मंदिर परिसर में तीन दिवसीय पर्व का आयोजन किया गया.
गोंड ध्रुव समाज के जिलाध्यक्ष मदन ध्रुव के अनुसार, पुराने समय में बिजली और पर्याप्त रोशनी के साधन नहीं होने के कारण अंधेरे में गौरा-गौरी की प्रतिमाओं को पूजा स्थल तक लाने के लिए लंगूर की पूंछ में आग लगाकर रोशनी की जाती थी. समाज में लंगूर को माता का लंगोरवा माना जाता है. इसी मान्यता के साथ प्रतिमाओं को लंगूर की पूंछ से निकलने वाली रोशनी में पूजा स्थल तक लाकर स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है.
दीपावली के एक दिन पहले होती है शुरुआत
गौरा-गौरी पूजन की शुरुआत दीपावली से एक दिन पहले चूल माटी की रस्म से होती है. इसके लिए कोण्डागांव के प्रेमनगर से विशेष मिट्टी लाई जाती है, जिसे चूल माटी कहा जाता है. इसी मिट्टी से गौरा और गौरी की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है.
गौरा-गौरी पूजन केवल समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कोण्डागांव की आस्था और सहभागिता से जुड़ा पर्व है- मदन ध्रुव, जिलाध्यक्ष, गोंड ध्रुव समाज
दीपावली की रात होता है जागरण
दीपावली की रात जागरण के साथ गौरा-गौरी की पूजा-अर्चना, माता का श्रृंगार और शिव-पार्वती विवाह का प्रतीकात्मक आयोजन किया जाता है. तीन दिनों तक चलने वाले पर्व में समाज के लोगों के साथ मोहल्ले और आसपास के लोग भी शामिल होते हैं. अंतिम दिन गौरा-गौरी की प्रतिमाओं का ससम्मान राम मंदिर तालाब में विसर्जन किया जाता है.