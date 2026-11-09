ETV Bharat / state

लंगूर की पूंछ में आग से रोशनी, निभाई गई गौरा गौरी पूजा की 200 साल पुरानी परंपरा, पूरी हुई बस्तर की अनोखी रस्म

कोंडागांव गौरा गौरी पूजा ( ETV BHARAT )

कोण्डागांव: बस्तर संभाग के कोंडागांव में गौरा-गौरी पूजन के दौरान करीब 200 साल पुरानी अनूठी परंपरा आज भी निभाई गई. यहां लंगूर की पूंछ में आग लगाकर उसकी रोशनी में गौरा-गौरी की प्रतिमाओं को निर्माण स्थल से पूजा स्थल तक लाया जाता है. आधुनिक रोशनी के साधन उपलब्ध होने के बावजूद समाज इस परंपरा को श्रद्धा के साथ निभा रहा है. गौरा-गौरी पूजन का आयोजन कोण्डागांव के बाजार परिसर में आदिवासी ध्रुव गोंड समाज द्वारा पिछले करीब 200 वर्षों से किया जा रहा है. इस वर्ष भी हिंगलाजिन माता मंदिर परिसर में तीन दिवसीय पर्व का आयोजन किया गया.

गोंड ध्रुव समाज के जिलाध्यक्ष मदन ध्रुव के अनुसार, पुराने समय में बिजली और पर्याप्त रोशनी के साधन नहीं होने के कारण अंधेरे में गौरा-गौरी की प्रतिमाओं को पूजा स्थल तक लाने के लिए लंगूर की पूंछ में आग लगाकर रोशनी की जाती थी. समाज में लंगूर को माता का लंगोरवा माना जाता है. इसी मान्यता के साथ प्रतिमाओं को लंगूर की पूंछ से निकलने वाली रोशनी में पूजा स्थल तक लाकर स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है.