ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद गौरा-गौरी पूजा, भगवान शिव और माता पार्वती की हुई शादी, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति गौरा गौरी पर्व ( ETV BHARAT )

धमतरी: छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक गौरा-गौरी पर्व धमतरी शहर में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया. शहर के 40 वार्डों में अलग-अलग स्थानों पर गौरा-गौरी की स्थापना कर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. पारंपरिक रीति-रिवाजों, लोकगीतों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा शहर भक्तिमय माहौल में नजर आया.

दीपावली के बाद हुई गौरा-गौरी की पूजा दीपावली पर्व के बाद मनाए जाने वाला गौरा-गौरी पर्व के दौरान आस्था का रंग दिखा. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और माता पार्वती को दूल्हा-दुल्हन के रूप में पूजते हुए विवाह की रस्में निभाईं. इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी के साथ पारंपरिक गीत-संगीत और पूजा-अर्चना का विशेष आकर्षण देखने को मिला. मोहल्लों में देर तक उत्सव का माहौल बना रहा. लोगों ने परिवार सहित पर्व में शामिल होकर अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाया.