छत्तीसगढ़ में दिवाली के बाद गौरा-गौरी पूजा, भगवान शिव और माता पार्वती की हुई शादी, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब
पूरे प्रदेश में गौरा गौरी पूजा का आयोजन किया गया. लोगों ने सदियों पुरानी परंपरा निभाई. इसमें शिव बारात निकाली जाती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 7:22 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक गौरा-गौरी पर्व धमतरी शहर में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया. शहर के 40 वार्डों में अलग-अलग स्थानों पर गौरा-गौरी की स्थापना कर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. पारंपरिक रीति-रिवाजों, लोकगीतों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा शहर भक्तिमय माहौल में नजर आया.
दीपावली के बाद हुई गौरा-गौरी की पूजा
दीपावली पर्व के बाद मनाए जाने वाला गौरा-गौरी पर्व के दौरान आस्था का रंग दिखा. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और माता पार्वती को दूल्हा-दुल्हन के रूप में पूजते हुए विवाह की रस्में निभाईं. इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी के साथ पारंपरिक गीत-संगीत और पूजा-अर्चना का विशेष आकर्षण देखने को मिला. मोहल्लों में देर तक उत्सव का माहौल बना रहा. लोगों ने परिवार सहित पर्व में शामिल होकर अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाया.
लोक आस्था से जुड़ा गौरा-गौरी पर्व
गौरा-गौरी पर्व छत्तीसगढ़ की प्राचीन लोक परंपराओं में शामिल है. इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह तथा दांपत्य जीवन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. लोक मान्यताओं में गौरा को माता पार्वती और गौरी के साथ पूजित शिव स्वरूप को भगवान शंकर से जोड़कर देखा जाता है. यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, पारिवारिक सुख-समृद्धि और लोक संस्कृति के संरक्षण का भी प्रतीक है.
मिट्टी से तैयार होती है गौरा गौरी की प्रतिमा
परंपरागत रूप से दीपावली के आसपास मनाए जाने वाले इस पर्व में मिट्टी से गौरा-गौरी की प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं. विवाह की तरह पूजा, गीत, रस्में और सामूहिक सहभागिता इस उत्सव को विशेष बनाती हैं. ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक इसकी अलग-अलग लोक परंपराएं देखने को मिलती है.
जिस तरह असत्य पर सत्य की जीत हुई है, उसी परंपरा को दीपावली के पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है. आज गौरा-गौरी पर्व और गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है. यह आयोजन काफी आकर्षक और भव्य होता है.यहां लोग बेहद उत्साहित रहते हैं और जगह-जगह गौरा-गौरी की प्रतिमाओं का स्वागत किया जाता है- हिमानी साहू, पार्षद
आज गोवर्धन पूजा के साथ गौरा-गौरी पर्व भी मनाया जाता है. गौरा-गौरी की प्रतिमाओं को गली-गली घुमाया जाता है और प्रत्येक घर और आंगन में विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है. संध्याकालीन बेला में श्रद्धालु पूरे भाव और श्रद्धा के साथ गौरा माता का विसर्जन करते हैं. यह परंपरा प्रतिवर्ष बड़े उत्साह के साथ निभाई जाती है-एनआर यादव, स्थानीय निवासी
धमतरी में कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा
धमतरी में 40 वार्डों में एक साथ पर्व का आयोजन इस बात का प्रमाण रहा कि आधुनिक जीवनशैली के बीच भी लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति लोगों की आस्था कायम है. नई पीढ़ी भी बुजुर्गों के साथ इन परंपराओं को सीखते हुए उत्सव का हिस्सा बन रही है. गौरा-गौरी पर्व ने एक बार फिर धमतरी में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जुड़ाव और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत कर दिया.