ETV Bharat / state

दीपावली का दूसरा दिन, दंतेवाड़ा में मनाया गया गौरा गौरी पर्व, समाज के लोगों ने की शिव भगवान की पूजा

छत्तीसगढ़ में दिवाली से शुरु हुआ फेस्टिव सीजन चरम पर है. दंतेवाड़ा में गौरा गौरी पूजा में लोगों ने हिस्सा लिया.

Gaura Gauri Puja
दीपावली के बाद गौरा गौरी पूजा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2025 at 7:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में दिवाली पर्व के साथ ही त्यौहारी सीजन का रंग देखने को मिल रहा है. दीपावली के दूसरे दिन नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में लोगों ने गौरा गौरी का पर्व मनाया. इस पर्व में छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा की झलक देखने को मिली. सुबह से लोग इस पूजा की तैयारी में जुटे रहे. खुशियों के साथ गौरा गौरी पूजा का आयोजन किया.

दीपावली के दूसरे दिन होती है पूजा: गौरा गौरी की पूजा दीपावली के दूसरे दिन की जाती है. दीपावली की रात समाज के लोग पूजा-अर्चना कर गौरा-गौरी की मूर्तियों को विधिवत स्थापित करते हैं, जिन्हें बैठाना कहा जाता है. इसके अगले दिन सुबह से ही गांव और शहरों में धार्मिक वातावरण बन जाता है. समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में एकत्र होकर पूजा-पाठ करते हैं और फिर गौरा-गौरी की शोभायात्रा निकाली जाती है. यह शोभायात्रा पूरे शहर में घूमती है.

दंतेवाड़ा में गौरा गौरी पूजा (ETV BHARAT)

निकाली गई गौरा गौरी की बारात: दंतेवाड़ा नगर में गौरा गौरी पूजा पर गौरा गौरी की बारात निकाली गई. इस बारात में पुरुष वर्ग के लोग शामिल हुए. इसके अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हुईं. महिलाएं पारंपरिक परिधान में सजे सिर पर पूजा की थाल लिए और हाथों में कलश लेकर लोकगीत गातीं नजर आईं. महिलाएं लोक गीत के साथ साथ लोक नृत्य भी कर रहीं थी. इससे पूरा वातावरण उत्सव भरा हो गया.

गौरा गौरी बारात का लोगों ने किया स्वागत: गौरा गौरी बारात का लोगों ने स्वागत किया. जैसे ही दंतेवाड़ा की गलियों और चौक चौराहों से यह बारात निकली लोगों ने फूल बरसाकर इस बारात का स्वागत किया. गौरा गौरी के पर्व में बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोग शामिल हुए. श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति में भजन गाए और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की.

गौरा गौरी पूजा पर सोटा प्रहार की परंपरा: शाम होने के बाद गौरा-गौरी की मूर्तियों को डंकनी नदी के तट पर ले जाया गया, यहां परंपरानुसार मूर्तियों का विसर्जन किया गया. विसर्जन के दौरान समाज के लोग पारंपरिक गीतों के साथ नाचते-गाते नदी तट तक पहुंचे. वहां गौरा-गौरी को प्रणाम कर जल में विसर्जित किया गया.

गौरा गौरी विसर्जन के बाद सोटा प्रहार की परंपरा निभाई गई. इस परंपरा को देखने दंतेवाड़ा में दूर दूर से लोग पहुंचे. हर साल गौरा गौरी पूजा के बाद सोटा प्रहार की परंपरा निभाई जाती है. लोग इसे भक्ति और साहस का प्रतीक मानते हैं.

सोटा प्रहार की परंपरा के बारे में जानिए: सोटा एक देशज शब्द है. इसका शाब्दिक अर्थ होता है चाबुक. इस परंपरा के तहत जो भक्त होते हैं वह अपने शरीर पर सोटा का प्रहार करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस प्रहार से मन और तन दोनों की शुद्धि होती है. लोगों का कहना है कि इस सोटा प्रहार से मनुष्य कई तरह के पापों से मुक्त हो जाता है. इस परंपरा के जरिए समाज के बुजुर्ग लोग सोटा का प्रहार करते हैं. इस प्रहार को युवा वर्ग सहन करता है.

ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा भगवान शंकर की आराधना से जुड़ी है. भक्तजन इसे भक्ति, साहस और आत्मसंयम की परीक्षा के रूप में निभाते हैं. परंपरा के अनुसार, हर वर्ष सैकड़ों लोग सोटा प्रहार करवाने पहुंचते हैं. सोटा प्रहार को देखने के लिए आसपास के गांवों से भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

गौरा गौरी पूजा का सामाजिक महत्व: छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पर्व का सामाजिक महत्व है. यह समाज की एकता का प्रतीक माना जाता है. यह पर्व पति-पत्नी के पवित्र बंधन, पारिवारिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश देता है. यह पर्व लोगों को जोड़ना सीखाता है.

गौरा गौरी पूजा पर बनते हैं कई तरह के पकवान?: गौरा गौरी पूजा पर गांवों में विशेष तरह के पकवान बनाए जाते हैं. उसके बाद भोज का आयोजन होता है. गौरा गौरी के विसर्जन के बाद लोग इस भोज में शामिल होते हैं और प्रसाद का ग्रहण करते हैं. इस प्रसाद को अति पवित्र प्रसाद माना गया है. ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं उनकी सभी बीमारियों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है.

दंतेवाड़ा में गौरा गौरी पर्व के आयोजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है. हर साल दीपावली के दूसरे दिन परंपरा को निभाया जाता है. दंतेवाड़ा में लोग इस पूजा में गर्व से हिस्सा लेते हैं. इस तरह गौरा गौरी पूजा के साथ उत्सव की मिठास दोगुनी हो जाती है.

17 साल की असीमा ने तोड़ी सदियों पुरानी परंपरा, वैदिक मंत्रों के साथ कराया महायज्ञ

2025 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त: 23 अक्टूबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाएगा पर्व

गौरा गौरी पूजा के बाद भूपेश बघेल ने निभाई सोटा प्रहार सहने की परंपरा, बिहार चुनाव पर दिया बड़ा बयान

TAGGED:

FESTIVAL CELEBRATED IN DANTEWADA
SECOND DAY OF DIWALI
DIWALI 2025
छत्तीसगढ़ गौरा गौरी पूजा
GAURA GAURI FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.