इस सीट पर मुकेश सहनी ने पलट दिया गेम! RJD का टिकट कटवाकर भाई को दिलवाया जीत का आशीर्वाद

दरभंगा के गौराबौराम विधानसभा सीट से आखिरकार तेजस्वी ने मुकेश सहनी के भाई को जीत का आशीर्वाद दिया. आरजेडी उम्मीदवार भी मैदान में है.

Mukesh Sahani brother SANTOSH SAHANI
मुकेश सहनी के भाई को तेजस्वी का आशीर्वाद (ETV Bharat)
दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है. बिहार के दरभंगा के गौराबौराम में वीआईपी और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट की खूब चर्चा हो रही थी. गौराबौराम से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी और आरजेडी से अफजल अली ने नामांकन किया था. गुरुवार को तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान से वापस बुला लिया है और मुकेश सहनी के भाई को जीत का आशीर्वाद दे दिया है.

MLA का टिकट कटवाकर MLC बनाने का वादा: गुरुवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार संतोष सहनी को विजय की माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया. इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि छोटे भाई अफजल अली जी से आग्रह है कि महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी जी की मदद करें. हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको एमएलसी बनाया जाएगा.

'विकास की गंगा बहानी है': उन्होंने कहा कि गौराबौराम में अब विकास की गंगा बहानी है. उन्होंने कहा कि राजद के सिंबल पर अफजल अली ने नामांकन भरा था. वह भी मेरे छोटे भाई की तरह हैं. उन्होंने अफजल अली को एमएलसी बनाने का भरोसा देते हुए कहा कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष सहनी को विजयी बनाने में अपनी भूमिका निभाएं.

"79, गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी हैं. आज तेजस्वी यादव जी ने उन्हें विजय की माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया. जनता के समर्थन और महागठबंधन की एकजुटता से गौड़ाबौराम में ऐतिहासिक जीत तय है."- मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख

मुकेश सहनी के भाई को तेजस्वी का आशीर्वाद: तेजस्वी यादव ने इस क्रम में उपस्थित लोगों से संतोष सहनी को विजयी बनाने का आह्वान किया. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार पूरे बिहार में बदलाव की हवा चल रही है. इस दौरान तेजस्वी यादव ने गर्मजोशी के साथ जनता का स्वागत करते हुए जनता के पक्ष में मंच से नारे भी लगाए.

"आप से अपील है कि वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाने का काम करें. गौराबौराम की जनता जिंदाबाद, जय बिहार, जय बिहारी."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

देखें वीडियो (ETV Bharat)

जनता से जीत दिलाने का आह्वान: इस दौरान विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में उन्होंने अपने भाई को जनता की सेवा के लिए उतारा है. उन्होंने कहा कि यह मौका पुराने कार्यों का हिसाब लेने का समय है. गौराबौराम की जनता ने पिछली बार ताकत दी थी, लेकिन उस समय के प्रत्याशी ने जनता के साथ गद्दारी की और अब ऐसे लोगों से बदला लेने का समय आ गया है.

टकराव की बन गई थी स्थिति: इस सीट पर घमासान मचा हुआ था. आरजेडी ने शुरुआत में गौराबौराम से अफजल अली खान को पार्टी का सिंबल दिया था. बाद में यह सीट वीआईपी के खाते में चली गई और मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को प्रत्याशी बनाया. अफजल अली ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और इसके बाद इस सीट पर टकराव की स्थिति बन गई थी. वहीं लालू यादव ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर अफजल की उम्मीदवारी को अमान्य ठहराने को कहा था, लेकिन आयोग ने उसे नहीं माना.

किनके-किनके बीच मुकाबला: सुजीत कुमार इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं. वहीं जन सुराज से मोहम्मद इफ्तेखार आलम मैदान में हैं. साल 2020 के चुनाव में वीआईपी की स्वर्णा सिंह को जीत मिली थी. पिछले चुनाव में अफजल अली दूसरे नंबर पर थे.

