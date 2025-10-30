ETV Bharat / state

इस सीट पर मुकेश सहनी ने पलट दिया गेम! RJD का टिकट कटवाकर भाई को दिलवाया जीत का आशीर्वाद

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है. बिहार के दरभंगा के गौराबौराम में वीआईपी और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट की खूब चर्चा हो रही थी. गौराबौराम से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी और आरजेडी से अफजल अली ने नामांकन किया था. गुरुवार को तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान से वापस बुला लिया है और मुकेश सहनी के भाई को जीत का आशीर्वाद दे दिया है.

MLA का टिकट कटवाकर MLC बनाने का वादा: गुरुवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार संतोष सहनी को विजय की माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया. इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि छोटे भाई अफजल अली जी से आग्रह है कि महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष सहनी जी की मदद करें. हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको एमएलसी बनाया जाएगा.

'विकास की गंगा बहानी है': उन्होंने कहा कि गौराबौराम में अब विकास की गंगा बहानी है. उन्होंने कहा कि राजद के सिंबल पर अफजल अली ने नामांकन भरा था. वह भी मेरे छोटे भाई की तरह हैं. उन्होंने अफजल अली को एमएलसी बनाने का भरोसा देते हुए कहा कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष सहनी को विजयी बनाने में अपनी भूमिका निभाएं.

"79, गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी हैं. आज तेजस्वी यादव जी ने उन्हें विजय की माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया. जनता के समर्थन और महागठबंधन की एकजुटता से गौड़ाबौराम में ऐतिहासिक जीत तय है."- मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख

मुकेश सहनी के भाई को तेजस्वी का आशीर्वाद: तेजस्वी यादव ने इस क्रम में उपस्थित लोगों से संतोष सहनी को विजयी बनाने का आह्वान किया. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार पूरे बिहार में बदलाव की हवा चल रही है. इस दौरान तेजस्वी यादव ने गर्मजोशी के साथ जनता का स्वागत करते हुए जनता के पक्ष में मंच से नारे भी लगाए.