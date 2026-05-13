ETV Bharat / state

गौर ग्रीन एवेन्यू अग्निकांड: जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे, फायर अलार्म फेल

गाजियाबाद की इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी में 29 अप्रैल 2026 को हुए भीषण अगिनकांड की रिपोर्ट पेश,RWA और AOA को निर्देश होंगे जारी

रिपोर्ट में खुलासा, फायर अलार्म फेल, ड्राइव-वे में अवरोध से रेस्क्यू प्रभावित
रिपोर्ट में खुलासा, फायर अलार्म फेल, ड्राइव-वे में अवरोध से रेस्क्यू प्रभावित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 3:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद : गाजियाबाद की इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी में बीते 29 अप्रैल 2026 को भयंकर आग लगने के मामले को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. इस आग में सोसाइटी स्थित 9 फ्लैट पूरी तरह से जल गए थे. अग्निकांड की घटना को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित की गई उच्चस्तरीय जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है.

समिति में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अध्यक्ष तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा को सदस्य के रूप में नामित किया गया था. समिति द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण, तकनीकी रिपोर्टों का अध्ययन तथा सोसाइटी निवासियों, आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों से विस्तृत वार्ता कर जांच संपन्न की गई.

गौर ग्रीन एवेन्यू अग्निकांड:जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे (ETV Bharat)

जांच समिति की रिपोर्ट में कई अहम बातें आयी सामने: समिति द्वारा की गई जांच में कई अहम बिंदु सामने आए हैं. जांच समिति बोर्ड के मुताबिक, आग टावर-डी के 9वें तल से शुरू हुई, जिसने तेजी से ऊपरी मंजिलों को प्रभावित किया तथा लगभग 22 फ्लैट इसकी चपेट में आए. अग्निशमन विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए लगभग 17 फायर टेंडर, वाटर बाउजर, 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एवं लगभग 70 अग्निशमन कर्मियों की सहायता से व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

घटना के समय फायर अलार्म प्रणाली खराब हालत में: जांच रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कई निवासियों द्वारा समिति को बताया गया कि घटना के समय फायर अलार्म प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही थी तथा फायर सेफ्टी सिस्टम का रखरखाव संतोषजनक नहीं था. जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि भवन के खुले क्षेत्रों एवं फायर ड्राइव-वे में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण एवं अवरोध विकसित किए गए थे, जिसके कारण अग्निशमन वाहनों की पहुंच प्रभावित हुई तथा राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.


अवरोधों के कारण फायर फाइटिंग ऑपरेशन प्रभावित: समिति द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं स्थल का मिलान करने पर पाया गया कि टावर-डी के सामने विकसित ग्रीन एरिया, स्विमिंग पूल एवं क्लब हाउस क्षेत्र में बाउंड्री वॉल एवं अस्थायी संरचनाएं विकसित कर दी गई थीं. प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हुआ कि इन अवरोधों के कारण फायर फाइटिंग ऑपरेशन प्रभावित हुआ. फ्लैट संख्या डी-943 में विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा जांच के दौरान विद्युत आपूर्ति और एमसीबी सामान्य स्थिति में पाई गई तथा प्रथम दृष्टया आग का कारण सीधे विद्युत शॉर्ट सर्किट से संबंधित प्रतीत नहीं हुआ. हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो सका.

संबंधित तकनीकी एजेंसियों द्वारा विस्तृत जांच की संस्तुति: मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली के रखरखाव, प्रशिक्षित फायर सेफ्टी स्टाफ एवं संबंधित एजेंसियों के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए. समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किसी प्रकार की साजिश अथवा जानबूझकर आग लगाए जाने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया गया. जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आग लगने के वास्तविक कारणों का अंतिम रूप से निर्धारण नहीं हो सका है. समिति ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस एवं संबंधित तकनीकी एजेंसियों द्वारा विस्तृत जांच कराए जाने की संस्तुति की है.

जांच समिति द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव

•⁠ ⁠सभी समूह आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किसी भी प्रकार के अतिरिक्त निर्माण एवं अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए.

•⁠ ⁠फायर ड्राइव-वे, ओपन एरिया एवं अग्निशमन वाहनों के आवागमन मार्ग को पूर्णतः अवरोधमुक्त रखा जाए.

•⁠ ⁠सभी सोसाइटियों में फायर सेफ्टी सिस्टम का नियमित निरीक्षण एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाए.

•⁠ ⁠सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर संबंधित डेवलपर, आरडब्ल्यूए अथवा एओए द्वारा तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

•⁠ ⁠प्रत्येक समूह आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर में प्रशिक्षित फायर सेफ्टी स्टाफ की उपलब्धता एवं आपातकालीन रिस्पॉन्स व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए.

•⁠ ⁠अग्निशमन उपकरणों, फायर अलार्म एवं हाइड्रेंट सिस्टम को सदैव कार्यशील स्थिति में रखा जाए तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाए.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने दी जानकारी: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के मुताबिक, "गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव के अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था. जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. स्पष्ट रूप से आग लगने के कारण का पता नहीं चला. आग लगने के दौरान फायर टेंडर सोसाइटी के भीतर तक नहीं पहुंच पाए थे. जिसके पीछे कारण सोसाइटी में किया गया अतिक्रमण सामने आया है. सभी हाईराइज सोसाइटियों के RWA और AOA को निर्देश जारी किए जाएंगे की सोसाइटी में फायर सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त होना चाहिए. किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
ये भी पढ़ें :

इंदिरापुरम अग्निकांड: डीएम ने 17 विभागों संग की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिए गए कई बड़े फैसले

Ghaziabad Fire: 70 लाख के फायर सेफ्टी सिस्टम ने बचा ली सोसाइटी, अग्निकांड की विस्तृत जांच के आदेश

TAGGED:

GAUR GREEN FIRE ALARM FAILURE
GHAZ FIRE TRAGEDY REPORT SUBMIT
OBSTRUCTION DRIVEWAY HAMPER RESCUE
DM RAVINDRA KUMAR MANDHAD
GAUR GREEN AVENUE FIRE TRAGEDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.