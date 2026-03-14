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गौधाम योजना का शुभारंभ: सीएम बोले इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

गौधाम योजना की शुरूआत होने से गोधन संरक्षण को नई पहचान मिलेगी. अब प्रदेश के सभी गौधाम सुरभि गौधाम कहलाएंगे.

Gaudham Yojana launched
गौधाम योजना का शुभारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 7:03 PM IST

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बिलासपुर: गोधन संरक्षण को लेकर सीएम ने आज बड़ा ऐलान किया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तखतपुर के ग्राम लाखासार में गौधाम का शुभारंभ करते हुए कहा, गायों के संरक्षण और सेवा को लेकर सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्प है. सीएम ने इस मौके पर गोधन संरक्षण और गौसेवा को बढ़ावा देने की भी बात कही. मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा करते हुए कहा, प्रदेश के सभी गौधाम अब सुरभि गौधाम के नाम से जाने जाएंगे. कार्यक्रम के बाद गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां गौधाम शुभारंभ समारोह और पशुपालक सम्मेलन में शामिल हुए.

गौधाम योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम के दौरान ग्राम लाखासार में 25 एकड़ में विकसित गौधाम का शुभारंभ किया और गोमाता की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा मवेशियों के संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौधाम योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है. उन्होंने बताया कि गौधामों में पशुपालन, हरा चारा उत्पादन और गोबर से उपयोगी वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती (ETV Bharat)

लाखासार से सीएम ने किया ऐलान

मुख्यमंत्री ने लाखासार क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी कीं, उन्होंने यहां महतारी सदन, मिनी स्टेडियम और 500 मीटर लंबाई के गौरव पथ के निर्माण की घोषणा की इसके साथ ही लाखासार गौधाम में प्रशिक्षण भवन के लिए 25 लाख रुपये, एक काऊ कैचर और पशु एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन हमारी ग्रामीण संस्कृति और कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और इसके संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती (ETV Bharat)
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती (ETV Bharat)

किसानों और पशुपालकों से की चर्चा

इस दौरान मंच से ही सीएम ने किसानों के साथ बातचीत की जिसमें एक किसान ने उनसे कहा की पहले के समय में गांव मे राऊत के माध्यम से गायों को चराने बर्दी के साथ ले जाया जाता था जिससे पूरे गांव की गायें सुबह से लेकर शाम तक इकठ्ठा चारागाह पर चरने जाती थी. जिससे गौवंश सुरक्षित रहते थे, हादसों का खतरा भी नहीं होता था. गो तस्करी की घटनाएं भी सामने नहीं आती थी. किसान ने कहा कि हमें पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करना चाहिए. प्रत्येक गांव में एक राउत कि नियुक्ति कर उसे मानदेय देना चाहिए. जिसपर सीएम विष्णुदेव साय ने पहल को अच्छा बताते हुए जल्द विचार करने की बात कही है.

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गौधाम योजना का शुभारंभ (ETV Bharat)

कांग्रेस ने गौठान योजना के नाम पर की गड़बड़ी-सीएम

पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछली सरकार में गौठान योजना में पैसे का दुरुपयोग हुआ यह बात किसी से छिपी नहीं है. पिछली सरकार को गौमाता का आह लगा, इसलिए जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया. वहीं गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव का बयान सामने आया. सीएम ने कहा कि ईरान से भारत की अच्छी दोस्ती है. ईरान से पेट्रोलियम पदार्थों को लाने में भारत को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नही होगी. गैस मिलने की दिक्कतों पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि कोई दिक्कत सिलेंडर की नहीं है. पर्याप्त व्यवस्था है, लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए.

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गौधाम योजना का शुभारंभ (ETV Bharat)

गौसेवा आयोग के अध्यक्ष ने दिया सीएम को धन्यवाद

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल ने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का अभिनंदन किया और गौधाम योजना के शुभारंभ के लिए उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से गोधन संरक्षण को नई दिशा मिलेगी तथा बेसहारा और निराश्रित गौवंश के संरक्षण को मजबूती मिलेगी.

ग्राम जोगीपुर में राज्य के प्रथम गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड के ग्राम जोगीपुर में राज्य के प्रथम गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जोगीपुर में प्रस्तावित गौ अभ्यारण्य लगभग 184 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. इसके विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 1 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके पूर्ण होने पर यहां एक साथ लगभग 2500 गौवंश के संरक्षण और देखभाल की व्यवस्था की जा सकेगी.

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गौधाम योजना का शुभारंभ (ETV Bharat)

गौसेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि गौधाम योजना का शुभारंभ एक पुनीत अवसर है. उन्होंने कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है तथा गोधन संरक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है, जब पूरे प्रदेश में एक साथ गौधाम योजना की शुरुआत हो रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विकासखंडों में 10-10 गौधाम चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएंगे, जिससे गौवंश संरक्षण के साथ-साथ लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे. छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेषर पटेल ने कहा कि गौ माता हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और गौवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार सुनियोजित कार्ययोजना के साथ कार्य कर रही है.

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