गौठान बनाम गौधाम, साय सरकार की नई पहल, कांग्रेस पर बंदरबांट का आरोप

छत्तीसगढ़ में गौठान बनाम गौधाम योजना पर सियासत तेज हो गई है. विधानसभा में यह मुद्दा उठा है.

Godham Scheme in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ में गौवंश संरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है. राज्य सरकार जहां नई गौधाम योजना शुरू करने जा रही है, वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस की पिछली गौठान योजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सरकार का दावा है कि यह योजना बेसहारा और घुमंतू पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान बनेगी.

बिलासपुर से होगा गौधाम योजना का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना का औपचारिक शुभारंभ 14 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे. बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम लाखासार से इसकी शुरुआत होगी. इस कार्यक्रम में कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT)

पूरे प्रदेश में बनेंगे 1460 गौधाम

सरकार की योजना के मुताबिक राज्य के प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित किए जाएंगे. इस तरह पूरे प्रदेश में कुल 1460 गौधाम बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है. फिलहाल 36 गौधामों को प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 29 का पंजीयन गौसेवा आयोग में हो चुका है.

निराश्रित और घुमंतू पशुओं के संरक्षण पर फोकस

गौधाम योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों और गांवों में घूमने वाले निराश्रित और घुमंतू गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था करना है. प्रत्येक गौधाम में लगभग 200 गौवंश को रखने की क्षमता होगी. यहां शेड, फेंसिंग, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

समितिओं और संस्थाओं के जरिए होगा संचालन

गौधामों का संचालन पंजीकृत गौशाला समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्ट, एनजीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों और सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा. इन संस्थाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी.

पशु आहार, चारा और कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता

सरकार की योजना के तहत गौवंश के पोषण के लिए पहले वर्ष 10 रुपये, दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 रुपये और चौथे वर्ष से 35 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु सहायता दी जाएगी.इसके अलावा अधोसंरचना निर्माण और मरम्मत के लिए प्रति गौधाम 5 लाख रुपये सालाना दिए जाएंगे. चरवाहों को 10,916 रुपये और गौसेवकों को 13,126 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान है.

कांग्रेस के गौठान मॉडल पर सरकार का हमला

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गौठान योजना के नाम पर केवल धन का दुरुपयोग किया और उसके संचालन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने लोकधन की बर्बादी की, जबकि वर्तमान सरकार सुव्यवस्थित समिति के माध्यम से गौधाम योजना को संचालित करेगी.

सरकार का दावा, किसानों को मिलेगी राहत

सरकार का कहना है कि गौधाम योजना लागू होने से सड़कों और खेतों में घूमने वाले निराश्रित पशुओं की समस्या कम होगी. इससे किसानों को राहत मिलेगी और गौवंश संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

