गौवंश उपेक्षा पाप ही नहीं गंभीर अपराध, दोषियों का हो सामाजिक बहिष्कार, बोले गौ सेवा आयोग अध्यक्ष

गौ तस्करों पर नहीं बरती जाएगी ढिलाई: उन्होंने कहा कि रात के समय शराब के नशे में गौवंशों को कुचलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों से गौवंशों को कैंटर व ट्रकों में छुपाकर शहरी इलाकों में ले जाने वालों पर भी प्रशासन, पुलिस और गौ सेवकों की पैनी नजर है. ऐसे मामलों में अब तक सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है और आगे भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

गौवंश का उपयोग करने के बाद उन्हें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देना केवल अमानवीय कृत्य नहीं, बल्कि घोर पाप और गंभीर अपराध भी है. ऐसे असामाजिक तत्वों का समाज में खुले तौर पर बहिष्कार होना चाहिए. यह सख्त संदेश रुद्रप्रयाग जिले के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र अंथवाल ने दिया.

रुद्रप्रयाग: देवभूमि उत्तराखंड में 25 हजार से ज्यादा गौवंश निराश्रित भटक रहे हैं. ये गौवंश एक तरफ किसानों की खेती को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, दूसरी तरफ पशु तस्करों और तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर जान भी गंवाते हैं. ऐसे में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए प्रयास में लगा है.

गौवंश को बेसहारा छोड़ने वाले अपराधी: गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक गौवंश का दोहन कर उन्हें बेसहारा छोड़ने वाले लोग न केवल अपराधी हैं, बल्कि समाज के लिए भी अभिशाप हैं. उनके कारण गौवंशों की दुर्दशा हो रही है. उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि खुशी की बात है कि नई पीढ़ी गौ सेवा और संरक्षण का बीड़ा उठाने के लिए आगे आ रही है.

रुद्रप्रयाग में गौवंश संरक्षण को लेकर पेंटिंग (Photo- ETV Bharat)

गौवंश हमारी संस्कृति की आत्मा: उन्होंने गौ रक्षा विभाग रुद्रप्रयाग के कार्यों की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि विभाग की टीम सड़कों पर घायल निराश्रित गौवंशों का त्वरित उपचार कर रही है, वहीं गौवंश शालाओं में उनके संरक्षण और संवर्धन का सराहनीय कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गौवंश हमारी संस्कृति की आत्मा है, इसका अनादर किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

गौवंश की तस्करी होने पर सूचना देने की अपील: गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी गौ तस्करी या गौवंशों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मिले, तो तुरंत गौ सेवकों और पुलिस को सूचित करें. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में निराश्रित गौवंशों के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता दी जा रही है.

रुद्रप्रयाग के दो दिवसीय दौरे पर आए गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल (Photo- ETV Bharat)

निराश्रित गौवंश की गौशालाओं से मिल रहा रोजगार: उन्होंने जानकारी दी कि रुद्रप्रयाग जनपद में पपड़ासू, रैंतोली और अगस्त्यमुनि में संचालित निराश्रित गौवंश शालाओं में करीब 130 गौवंशों की देखरेख की जा रही है. इन गौशालाओं से दो दर्जन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है. ग्रामीण क्षेत्रों में घास काटने वाली महिलाओं से लेकर गौशाला तक घास पहुंचाने वाले वाहन चालकों और सेवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. सेवक प्रतिदिन गौवंशों को चारा-पानी देने के साथ ही चराने भी ले जाते हैं, जिससे उनके पेट में मौजूद प्लास्टिक जैसी गंदगी को बाहर निकाला जा सके.

ग्राम गौ सेवक योजना से जुड़ें: गौ माता और भगवान नंदी के संरक्षण को लेकर गौ सेवा आयोग द्वारा ग्राम गौ सेवक योजना चलाई जा रही है. योजना के तहत इच्छुक ग्रामीण अपने गांव में 5 निराश्रित नंदी का संरक्षण करेंगे, जिसके बदले पशुपालन विभाग की ओर से ₹12,000 की सहायता राशि दी जाएगी. इस योजना से जुड़कर युवा और महिलाएं अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि गौ रक्षा विभाग से जुड़े युवा रुद्रप्रयाग जनपद में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं, जो समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं. इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आशीष रावत, ईओ नगर पंचायत निकिता भट्ट, गौ रक्षा विभाग के अध्यक्ष रोहित डिमरी, गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर सिंह गुसाईं, पशु चिकित्सा अधिकारी दीपमणी गुप्ता, फार्मासिस्ट इन्द्रजीत, सनोज सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे.

