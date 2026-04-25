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गौ सम्मान के महाभियान की शुरुआत भोपाल से, 27 अप्रैल को एक साथ 5400 तहसीलों से देशव्यापी हुंकार

गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत पूरे भारत में लगभग 5400 से अधिक तहसीलों में एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र सौंपने की तैयारी है. अभियान का नेतृत्व कर रहे स्वामी गौशरणानंद महाराज ने बताया कि यह आंदोलन नहीं, बल्कि संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत कराने का प्रयास है.

भोपाल: गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और देश भर में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर संत समाज एकजुट हो गया है. अब इन्होंने गाय के सम्मान में संगठित अभियान छेड़ दिया है. गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 27 अप्रैल को एक साथ देश की हजारों तहसीलों से सरकार तक प्रार्थना पत्र पहुंचाए जाएंगे. भोपाल में भी लालघाटी गुफा मंदिर से कलेक्ट्रेट तक भव्य गौ यात्रा निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में संत और गौभक्त शामिल होंगे.

अभियान से 5 हजार से अधिक साधु-संत जुड़े

स्वामी गौशरणानंद ने कहा कि इस अभियान से अब तक 5000 से अधिक साधु-संत जुड़ चुके हैं और देशभर के गौभक्त इसमें भाग ले रहे हैं. संत समाज का मानना है कि गौ माता को वह सम्मान अब तक नहीं मिल पाया है, जिसकी वह हकदार हैं. इसी के चलते तीन प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी गई हैं. स्वामी गौशरणानंद महाराज ने बताया कि 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच देशभर की तहसीलों में गौ यात्राएं निकाली जाएंगी. और संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे. भोपाल में यह यात्रा लालघाटी गुफा मंदिर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचेगी.

तीन चरणों में आंदोलन, ये हैं प्रमुख मांग

बता दें कि अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है. पहले चरण में तहसील स्तर पर प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे. इसके बाद 27 जुलाई 2026 को जिला मुख्यालयों पर, फिर अक्टूबर में राज्य की राजधानियों में और अंत में संत समाज अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में पहुंचेगा. पहली मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता या राष्ट्र धरोहर का दर्जा दिया जाए. दूसरी, पूरे देश में एक समान रूप से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में यह पूरी तरह बंद नहीं है. तीसरी मांग यह है कि गौ संरक्षण के लिए एक सशक्त केंद्रीय कानून बनाया जाए, जिससे पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू हो सके.