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सामान्य वर्ग के लिए खुशखबरी! पशुओं की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी, जानिये डिटेल

सामान्य वर्ग के लिए खुशखबरी ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय को बढ़ाए जाने पर जोर दे रही है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार, राज्य सैक्टर योजना के तहत पशुपालन विभाग की गौ पालन योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सब्सिडी पर पशु दिए जा रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने इस गौ पालन योजना को विस्तार देते हुए प्रदेश के सामान्य वर्ग के लोगों को भी पशुपालन से जोड़ने के लिए पशु खरीदने पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है. जिस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. गौ पालन योजना में अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सब्सिडी दी जा रही है. ऐसे में अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को लाभान्वित करने के साथ-साथ इस योजना में पशुपालक के लिए गाय के अलावा भैंस खरीद करने का भी विकल्प रखा गया है. पशुपालन विभाग की ओर से संचालित गौ पालन योजना में एक गाय की यूनिट कॉस्ट का मूल्य 40 हज़ार रुपये है. इस योजना में अब अनुसूचित जाति / जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी लाभान्वित करते हुए, गौ के साथ-साथ भैंस के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. सामान्य वर्ग के लिए खुशखबरी (ETV Bharat)