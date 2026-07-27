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गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, कांकेर में निकली शोभायात्रा, एक लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर जुटाए गए

गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर में निकली शोभायात्रा, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार को कांकेर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. बड़ी संख्या में गौ भक्त, साधु-संत, कथा वाचक, गौ रक्षक और सामाजिक संगठनों के सदस्य रैली में शामिल हुए. शोभायात्रा के समापन पर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

करीब दो माह से जिलेभर में चल रहे हस्ताक्षर अभियान के तहत कांकेर जिले से लगभग एक लाख पांच हजार लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए गए. इन हस्ताक्षरों के साथ सौंपे गए ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन से जुड़ी कई मांगों को शामिल किया गया है.

कांकेर में भव्य शोभायात्रा निकालकर जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रैली में गौ माता के लिए लगे नारे

शोभायात्रा की शुरुआत शहर के पुराना कम्युनिटी हॉल से हुई. श्रद्धालु हाथों में बैनर और झंडे लेकर "गौ माता का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान" और "गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो" जैसे नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से निकले. इस दौरान भक्ति गीतों और गौ महिमा के गुणगान से माहौल भक्तिमय बना रहा.

भक्ति गीतों और गौ महिमा के गुणगान का रहा माहौल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

शोभायात्रा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम देशभर के सभी जिलों में एक साथ आयोजित किया गया है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान गौ संरक्षण और संवर्धन से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके.

कार्यक्रम में जिलेभर से आए गौ सेवकों, महिलाओं, युवाओं और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया. आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ. गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत कांकेर से एक लाख पांच हजार लोगों के हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन शासन को भेजा गया है. अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी.