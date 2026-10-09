गौ अधिकार हुंकार रैली : गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने और गोशालाओं को अनुदान-पानी और जमीन देने की मांग
जयपु में गौ अधिकार हुंकार रैली में जुटे प्रदेशभर के गौसेवक. शंकराचार्य ने गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की उठाई मांग.
Published : October 9, 2026 at 7:17 PM IST
जयपुर: प्रदेश की गोशालाओं को समय पर अनुदान देने, ऑडिट रिकवरी के नाम पर निकाली गई करीब 100 करोड़ रुपए की राशि की समीक्षा करने और गोशालाओं में पानी-चारे की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग को लेकर गोसेवकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला में गौ अधिकार हुंकार रैली में प्रदेशभर से गोशाला संचालक, गोसेवक और संत-महात्मा जुटे. यहां मंच से चेतावनी दी कि गोशालाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा. वहीं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और उन्हें पशु की श्रेणी से ऊपर रखने की मांग उठाई.
गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग : गौ अधिकार हुंकार रैली में गोशाला संचालकों ने अनुदान में देरी, आर्थिक संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की। रैली में प्रदेश की करीब 4200 गोशालाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. साथ ही संत-महात्माओं की मौजूदगी भी रही.
इस दौरान शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि पूरे देश में गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और पशु की श्रेणी से ऊपर रखने की मांग हो रही है. राजस्थान में गोवंश संरक्षण के लिए गोपालन मंत्रालय बनाया गया है, लेकिन गोपालकों, गोभक्तों और गोशाला संचालकों की समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह बाघ राष्ट्रीय पशु और मोर राष्ट्रीय पक्षी है, उसी तरह गोमाता को भी राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए.
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उन्होंने कहा कि गोसेवा सनातन परंपरा और पूर्वजों से चली आ रही संस्कृति का हिस्सा है. गोमाता अपनी जरूरतें खुद नहीं बता सकतीं, इसलिए उनकी देखभाल करने वालों की जिम्मेदारी है कि उन्हें पर्याप्त भोजन और दूसरी सुविधाएं मिलें. सरकार को गोशालाओं के लिए पर्याप्त अनुदान देना चाहिए और यह राशि समय पर उपलब्ध करानी चाहिए.
प्रदेश में सूखे जैसी परिस्थितियों के बीच चारे की व्यवस्था को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि हरे चारे के अलावा भूसा, दाना और खली जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं. सरकार की नीयत हो तो नजदीकी राज्यों से चारे की व्यवस्था की जा सकती है. उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से गोसेवक अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.
अनुदान रोका तो सरकार के खिलाफ तेज होगा आंदोलन : वहीं, ब्रज मंडल के मेवात क्षेत्र से आए गोपेश कृष्णदास ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का धार्मिक और सामाजिक महत्व है. जन्म से लेकर विभिन्न संस्कारों तक गाय के पंचामृत और पंचगव्य का उपयोग होता है. ऐसे में गोमाता की सेवा और सुरक्षा के लिए मांग उठानी पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण है.
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उन्होंने कहा कि गोशाला संचालक गोवंश को सेवा, सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उन्हें अनुदान के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अनुदान का पैसा समाज की ओर से गोसेवा के लिए दिया जाता है, इसलिए इसे रोकना उचित नहीं है. गोशालाओं को समय पर और पर्याप्त अनुदान नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
अनुदान में देरी से गोशालाओं का संचालन प्रभावित : राजस्थान गोसेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष महंत गोविन्दराम शास्त्री ने मंच से कहा कि गोमाता की सेवा को लेकर सरकार की सोच सकारात्मक है, लेकिन योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन भी जरूरी है. अधिकारियों और कर्मचारियों को गोवंश के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की हजारों गोशालाएं निराश्रित गोवंश की देखभाल कर रही हैं. अनुदान मिलने में देरी और संसाधनों की कमी के कारण उनके संचालन में परेशानी आती है. सरकार को अनुदान जारी करने के लिए निश्चित कैलेंडर बनाना चाहिए, ताकि गोशाला संचालक चारे, पानी, पशु चिकित्सा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की योजना बना सकें. उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री अथवा गोपालन मंत्री गोसेवकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे.
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100 करोड़ की ऑडिट रिकवरी की समीक्षा की मांग : वहीं, समिति के प्रदेश महामंत्री सीए बीपी क्याल ने कहा कि अनुदान में देरी का सीधा असर गोशालाओं में चारे, पानी, पशु चिकित्सा और रोजमर्रा के संचालन पर पड़ता है. ऑडिट रिकवरी से जुड़े मामलों की उपलब्ध दस्तावेजों और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी तो गोशाला संचालकों को राहत मिलेगी. उन्होंने ऑडिट रिकवरी के नाम पर निकाली गई करीब 100 करोड़ रुपए की राशि की समीक्षा कर गोशाला संचालकों को राहत देने की मांग की.
सूखे के हालात में पानी और भूमि की व्यवस्था पर जोर : रैली में प्रदेश में सूखे जैसी परिस्थितियों को देखते हुए गोशालाओं में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और पशु शिविर शुरू करने की मांग भी उठाई गई. समिति ने उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के निर्देशों का हवाला देते हुए पाइपलाइन, ट्यूबवेल या टैंकर के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने पर जोर दिया. इसके साथ ही गोशालाओं को जरूरत के अनुसार भूमि आवंटित करने और लंबे समय से लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने की मांग रखी गई.
गोसेवकों की प्रमुख मांगें :
- गोशालाओं को नियमित और समय पर अनुदान मिले.
- 100 करोड़ की ऑडिट रिकवरी के मामलों की दस्तावेजों की जांच हो.
- पाइपलाइन, ट्यूबवेल या टैंकर से गोशालाओं को पर्याप्त पानी मिले.
- जरूरत के अनुसार गोशालाओं को जमीन मिले.
- गोवंश के लिए पर्याप्त चारा, उपचार और दैनिक देखभाल की व्यवस्था हो.
- अनुदान और प्रशासनिक प्रकरणों का पारदर्शी निस्तारण हो.