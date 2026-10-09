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गौ अधिकार हुंकार रैली : गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने और गोशालाओं को अनुदान-पानी और जमीन देने की मांग

गौ सेवकों को संबोधित करते शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश की गोशालाओं को समय पर अनुदान देने, ऑडिट रिकवरी के नाम पर निकाली गई करीब 100 करोड़ रुपए की राशि की समीक्षा करने और गोशालाओं में पानी-चारे की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग को लेकर गोसेवकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला में गौ अधिकार हुंकार रैली में प्रदेशभर से गोशाला संचालक, गोसेवक और संत-महात्मा जुटे. यहां मंच से चेतावनी दी कि गोशालाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा. वहीं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और उन्हें पशु की श्रेणी से ऊपर रखने की मांग उठाई.

गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग : गौ अधिकार हुंकार रैली में गोशाला संचालकों ने अनुदान में देरी, आर्थिक संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की। रैली में प्रदेश की करीब 4200 गोशालाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. साथ ही संत-महात्माओं की मौजूदगी भी रही.