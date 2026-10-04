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9 अक्टूबर को जयपुर में गौ अधिकार महासभा, अनुदान बढ़ाने की मांग करेंगे गौसेवक

गौ अधिकार हुंकार महासभा को लेकर चर्चा करते हुए गोसेवक ( Etv Bharat बाड़मेर )

बाड़मेर: प्रदेश में गौशालाओं को मिल रहे अनुदान में बढ़ोतरी और गौवंश से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गौसेवक अब एकजुट हो रहे हैं. राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 9 अक्टूबर को जयपुर स्थित पिंजरा पोल गौशाला में गौ अधिकार हुंकार महासभा आयोजित की जाएगी.समिति पदाधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को गौवंश हेतु दिया जा रहा अनुदान वर्तमान परिस्थितियों में नाकाफी है. चारे-पानी की बढ़ती लागत के बीच गौशालाओं का संचालन कठिन होता जा रहा है. इन्हीं मुद्दों को लेकर महासभा में प्रदेशभर से हजारों गौसेवकों के जुटने की संभावना है.